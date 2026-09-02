НБУ ввел в оборот новую памятную монету к 30-летию гривны

Монета к 30-летию гривны: НБУ показал новую серебряную гривну

Национальный банк Украины выпустил памятную серебряную монету, посвященную 30-летию денежной реформы 1996 года. В ее оформлении объединили элементы современной одногривневой монеты и первой гривны, которая была выпущена в обращение.

Новую монету «К 30-летию денежной реформы в Украине» ввели в оборот 2 сентября 2026 года. Именно 2 сентября 1996 года начался переход от украинского купоно-карбованца к национальной валюте — гривне.

Обмен старых денежных знаков на гривны продолжался до 16 сентября. В течение этого периода обменивали деньги без ограничений, а с 17 сентября единственным законным средством расчетов в Украине стала гривна. Денежная реформа стала важным этапом в укреплении экономической независимости страны.

Как выглядит новая монета

Памятную монету изготовили из серебра 925 пробы с использованием локальной позолоты. Вес чистого драгоценного металла составляет 31,1 грамма, номинал — 1 гривна.

Тираж монеты не будет превышать 5 тысяч экземпляров.

В дизайне использовали изображения одногривневых монет разных поколений. На аверсе разместили современную монету образца 2018 года. На нем можно увидеть малый Государственный Герб Украины, номинал, название государства, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и год чеканки — 2026.

Реверс оформили по мотивам первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которую сейчас постепенно выводят из обращения. Кроме того, на этой стороне указана дата «1996», напоминающая о годе проведения денежной реформы.

Идею памятной монеты и адаптацию ее дизайна разработал Андрей Сагач. Над оформлением аверса работал Владимир Демьяненко, а автором реверса стал Василий Лопата.

Где можно купить монету

Памятная гривна поступит в интернет-магазин нумизматической продукции НБУ, а также к банкам-дистрибьюторам.

О начале продаж должны дополнительно сообщить на официальных сайтах НБУ и банков, которые будут распространять монету.

Ранее Национальный банк представил еще одну памятную серебряную монету — к 35-летию независимости Украины. Ее дизайн посвящен теме детства и независимости государства.