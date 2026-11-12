Новые тарифы "Киевстар": насколько выросла абонплата и кого коснется

Подорожание тарифов "Киевстар": новые цены, минуты и интернет

Мобильный оператор «Киевстар» обновил условия тарифов линейки «Все вместе» и пакета «Детский». Новые предложения предусматривают повышение абонентской платы в среднем на 100 гривен. Вместе с тем компания увеличила количество минут для звонков и объем интернета в роуминге.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора в комментарии для РБК-Украина.

На прошлой неделе «Киевстар» представил обновленные условия конвергентных тарифов «Все вместе» и тарифа «Детский». Прежние версии пакетов перевели в архив, а для новых подключений стали действовать обновленные цены и условия.

Изменения касаются новых абонентов, контрактных клиентов, а также пользователей, которые переходят в сеть оператора с сохранением своего номера через услугу MNP.

Почему «Киевстар» увеличил стоимость тарифов

В компании объяснили пересмотр цен ростом расходов на электроэнергию и другие энергоносители. Еще одной причиной стали дополнительные инвестиции, необходимые для поддержания стабильной работы телекоммуникационной сети во время войны.

Оператор вкладывает средства в аккумуляторы, генераторы, системы резервного питания, кибербезопасность, восстановление и модернизацию инфраструктуры. Это позволяет обеспечивать связь даже при длительных отключениях электроэнергии.

В «Киевстаре» отметили, что при установлении стоимости услуг компания старается учитывать запросы абонентов и находить баланс между качеством обслуживания и ценой тарифов.

Какие изменения появились в тарифах «Все вместе»

Обновление затронуло количество минут для звонков и объем мобильного интернета, доступного в роуминге.

В тарифе «Все вместе Легкий» количество минут увеличили с 300 до 500. В пакете «Все вместе Крутой» теперь предусмотрено 700 минут вместо прежних 600.

Изменился и объем интернета за границей:

«Все вместе Легкий» – 18 ГБ вместо 15 ГБ;

«Все вместе Крутой» – 22 ГБ вместо 18 ГБ.

Кроме того, в тариф «Все вместе Легкий» теперь по умолчанию включена услуга «Есть связь Киевстар/Starlink».

Напомним, что тарифная линейка «Все вместе» объединяет мобильную связь, домашний интернет, телевидение «Киевстар ТВ» и дополнительные услуги «Суперсилы».

Как сэкономить на услугах «Киевстара»

Для некоторых категорий абонентов оператор предусмотрел специальные предложения, которые позволяют сократить расходы.

В частности, тариф «Все вместе. Комфорт» стоимостью 370 гривен теперь могут подключить пользователи в возрасте от 55 лет.

Отдельные условия предусмотрены и для клиентов тарифа «Детский». Если до середины января оформить годовой пакет стоимостью 2000 гривен, экономия на услугах может составить до 60%.

Изменится ли абонплата для действующих клиентов

В «Киевстаре» уточнили, что обновленные 4 ноября условия распространяются на новые подключения.

Абоненты, которые пользовались соответствующими тарифами до указанной даты, продолжат обслуживаться по прежним ценам и условиям. Таким образом, повышение абонентской платы не затронет действующих пользователей этих пакетов.