В Киеве отключат уличное освещение из-за нехватки электроэнергии

В Киеве временно прекратят работу наружного освещения на улицах, в парках и скверах. Такое решение приняли на фоне дефицита электроэнергии, возникшего после российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевгорсвет».

Решение о полном отключении объектов наружного освещения принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской городской государственной администрации.

Почему в Киеве будут отключать уличные фонари

Как пояснили в «Киевгорсвете», причиной ограничений стала нехватка электроэнергии в энергосистеме страны. В сложившихся условиях необходимо направить имеющиеся мощности на обеспечение первоочередных потребностей городской инфраструктуры, прежде всего критически важных объектов.

В коммунальном предприятии уточнили, что отвечают исключительно за освещение объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности. При этом «Киевгорсвет» не поставляет электроэнергию в жилые дома и на объекты критической инфраструктуры.

Отключение фонарей будет действовать по всему Киеву. Исключение предусмотрено для шкафов наружного освещения, от которых получают питание системы оповещения населения.

В таких случаях освещение смогут включать при наличии электроэнергии — после восстановления электроснабжения и до 22:00.

Как будут работать городские службы и что советуют пешеходам

Из-за отсутствия уличного освещения городские власти и коммунальные службы призывают жителей и гостей столицы соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Водителям рекомендуют увеличивать безопасную дистанцию между автомобилями и учитывать ухудшение видимости.

Пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах, а также брать с собой фонарики, чтобы освещать дорогу в темное время суток.

Какие города Украины находятся под угрозой длительных отключений

Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Среди возможных последствий серьезных повреждений энергосистемы эксперты называют продолжительные перебои с электроснабжением — от нескольких дней до двух недель.

По оценке руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокопа, в зоне повышенного риска находятся Киев, Одесса и Днепр.

Также среди городов, которые могут столкнуться с проблемами электроснабжения в случае потери связи с общей энергосистемой, называют Чернигов, Сумы и Харьков.

Эксперт связывает риски с особенностями энергоснабжения этих городов, ограниченными собственными генерирующими мощностями и повреждениями энергетических объектов.