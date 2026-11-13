Будут ли повышать выплаты военным в 2027 году: где ищут деньги и что мешает

Вопрос повышения денежного обеспечения украинских военнослужащих в 2027 году пока остается открытым. При подготовке государственного бюджета депутаты ищут источники финансирования, чтобы увеличить выплаты защитникам за счет внутренних ресурсов страны, не полагаясь на международную помощь.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов в комментарии телеканалу «Мы — Украина».

По словам нардепа, обеспечение военных остается одной из наиболее сложных статей расходов. Верховная Рада уже поддержала соответствующую поправку и направила ее Кабинету министров для дальнейшего рассмотрения. Теперь правительство должно проработать вопрос возможного повышения выплат.

Леонов подчеркнул, что государству необходимо найти внутренние источники финансирования, а не рассчитывать на то, что средства для этой цели будут дополнительно искать зарубежные партнеры.

Почему повышение выплат военным зависит от бюджета

Одним из главных препятствий остается поиск необходимых средств. По словам представителей парламента, международную финансовую помощь нельзя направлять на выплату денежного обеспечения военнослужащим, поэтому финансирование нужно предусмотреть за счет ресурсов внутри страны.

Таким образом, окончательное решение о повышении зарплат будет зависеть от того, удастся ли правительству найти соответствующие источники средств при формировании бюджета на 2027 год.

Что известно о повышении зарплат военным

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады принял промежуточное решение по этому вопросу. Депутаты единогласно поддержали поправку №1279, предусматривающую повышение выплат военнослужащим.

В то же время это еще не означает, что новые суммы уже утверждены или гарантированно начнут выплачиваться в 2027 году. Для реализации инициативы необходимо определить источники финансирования и принять соответствующие бюджетные решения.

Кроме того, ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявлял, что для покрытия даже нынешних выплат военнослужащим в государственном бюджете не хватает около триллиона гривен.