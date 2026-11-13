НБУ рассказал, что стало причиной роста цен на топливо, продукты и лекарства в Украине

В Украине продолжает ускоряться инфляция. По итогам октября годовой показатель достиг 11% против 10% месяцем ранее. В связи с этим Национальный банк Украины пересмотрел прогноз и ожидает, что по итогам 2026 года инфляция составит 12,5%.

Об этом сообщили в НБУ.

За октябрь потребительские цены выросли на 1,8%. При этом общая и базовая инфляция оказались близкими к прогнозным значениям регулятора. Годовой показатель базовой инфляции, который не учитывает наиболее волатильные категории товаров и услуг, увеличился до 9,7%.

Что происходит с ценами на продукты и топливо

Наиболее заметно подорожало топливо. За год цены на него выросли на 53,9%. В октябре особенно существенно прибавили в стоимости дизельное топливо и автогаз.

Сырые продукты питания за год подорожали на 6,8%. В частности, замедлилось снижение цен на курятину. На птицефабриках участились перебои с электричеством, поэтому предприятиям пришлось активнее использовать дизельные генераторы. Дополнительным фактором стала нехватка работников, из-за которой некоторые хозяйства уменьшили объемы производства. После сентябрьского скачка стоимости яйца, напротив, начали дешеветь.

Цены на обработанные продукты питания за год выросли на 11,1%. Быстрее дорожали кисломолочная продукция, поскольку стоимость молочного сырья снижается медленно, а расходы на транспортировку и топливо увеличиваются.

Также подорожали пельмени и другие продукты, которые необходимо хранить в холодильниках. Производители вынуждены использовать дизельные генераторы из-за перебоев с электроснабжением.

В то же время рост цен на подсолнечное масло замедлился. Это связано с удешевлением подсолнечника на внутреннем рынке после поступления нового урожая и усложнением экспортных поставок.

Почему дорожают лекарства и бытовая техника

Непродовольственные товары за год прибавили в цене 5,1%. Одним из факторов стало подорожание лекарств. Поставщики столкнулись с увеличением расходов на логистику, электроэнергию и аренду дополнительных складских помещений после разрушения части складской инфраструктуры.

Продолжает расти стоимость электроники и бытовой техники. Среди причин НБУ называет мировой дефицит чипов памяти, а также перенос повышения мировых цен на украинский рынок после потери товарных запасов.

Какие услуги стали дороже

За год стоимость услуг увеличилась на 14,6%. В частности, повысились тарифы на мобильную связь, а также цены на медицинские и диагностические услуги. Кроме того, продолжает дорожать аренда жилья на фоне увеличения внутренней миграции.

Административно регулируемые цены выросли на 14,2%. Основными причинами стали повышение тарифов на водоснабжение и подорожание алкогольной продукции.

В НБУ ожидают, что в 2027 году инфляционное давление постепенно ослабнет. Этому будет способствовать исчерпание эффекта от роста цен на топливо, а также замедление повышения зарплат на фоне сдержанной экономической активности. Дополнительную роль сыграют меры монетарной политики Национального банка.