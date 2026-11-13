Коммуналка за квартиру в оккупации: какие долги украинцы могут не платить

Украинцы, чье жилье находится на временно оккупированных территориях, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг за период оккупации. Однако это правило не распространяется на задолженность, которая образовалась до начала полномасштабного вторжения. Такие долги необходимо погасить.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины № 206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения».

Согласно документу, на время действия военного положения коммунальным предприятиям запрещено начислять плату за услуги и взыскивать задолженность, возникшую после 24 февраля 2022 года за период временной оккупации соответствующих территорий.

За какой период не нужно платить за коммунальные услуги

Запрет распространяется на жилье, расположенное на территориях, официально включенных в перечень временно оккупированных Россией регионов Украины.

Освобождение от начислений действует с даты начала оккупации до ее официального завершения. Таким образом, коммунальные платежи за этот период после 24 февраля 2022 года не должны включаться в задолженность потребителей.

При этом важно учитывать, что долги, накопившиеся до указанной даты, автоматически не списываются. Их владельцам недвижимости необходимо погасить в установленном порядке.

Когда коммунальщикам запрещено взыскивать долги

Постановление Кабмина предусматривает отдельные ограничения для территорий, на которых продолжаются или ранее велись боевые действия.

В частности, при соблюдении определенных условий поставщики коммунальных услуг не могут взыскивать задолженность, образовавшуюся после 24 февраля 2022 года, с внутренне перемещенных лиц и членов их семей, которые были вынуждены покинуть свое жилье.

Чтобы воспользоваться этой защитой, потребителю необходимо предоставить поставщику услуг документы, подтверждающие отсутствие в квартире или доме. Одним из таких документов может быть справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Какие дополнительные ограничения действуют

Документ также устанавливает ряд других гарантий для потребителей на определенных территориях.

В частности, запрещается:

начислять штрафы и пеню за соответствующие долги за коммунальные услуги;

применять инфляционные начисления и годовые проценты к задолженности в предусмотренных постановлением случаях;

прекращать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг из-за неполной оплаты.

Эти ограничения распространяются на территории, определенные постановлением, где ведутся или велись боевые действия, а также на временно оккупированные регионы.

Что важно знать владельцам жилья

Таким образом, украинцам не нужно оплачивать коммунальные услуги, начисленные за период временной оккупации после 24 февраля 2022 года. Однако задолженность, которая возникла до этой даты, остается действительной и подлежит погашению.

Перед оплатой спорных счетов владельцам недвижимости стоит проверить период начислений, местонахождение жилья и наличие территории в официальном перечне. Это поможет определить, какие суммы действительно подлежат оплате, а какие начислены с нарушением действующих правил.