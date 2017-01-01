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Украинцы потратили на лекарства около 7 млрд грн за месяц

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За год украинцы увеличили траты на здоровье на 14,6%.
Украинцы приобрели 88,9 млн упаковок лекарственных средств в 2019, а в прошлом году – 92,6 млн
Украинцы приобрели 88,9 млн упаковок лекарственных средств в 2019, а в прошлом году – 92,6 млн
depositphotos.com

На лекарственные средства в апреле граждане Украины потратили 6 млрд 703 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные отраслевого издания apteka.ua. 

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Так, в денежном выражении украинцы за год потратили на 14,6% больше, чем в предыдущем году, однако в натуральном на 4% меньше. То есть, украинцы приобрели 88,9 млн упаковок лекарственных средств в 2019, а в прошлом году – 92,6 млн.

При этом, траты соотечественников на медицинские изделия в апреле 2019 года составили 607,4 млн грн, на диетические добавки - 482,8 млн грн, на косметику - 278,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине бесплатная диагностика не заработает с 1 июля. Запуск не состоится из-за технических условий.

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Теги: лекарства, лекарственные препараты, стоимость лекарств в украине
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