Как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.

В Украине появилась новая схема мошенничества: на обычном сайте вам предлагают очень привлекательную рекламу, а потом оказывается, что товар можно купить по супер-экономной цене - всего за 1 гривну, передает Bigmir)net.

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Как это работает

Некая компания предлагает лекарство, которое лечит сердечно-сосудистые заболевания. Сайт рассказывает о всех перипетиях получения лекарства от Минздрава, о том, как это важно для простого украинца, приводит статистику заболеваний и прочее.

Затем сайт ненавязчиво сообщает о большом спросе и лимите лекарства, потому заказать себе “последние“ упаковки только сегодня.

Вы переходите на страницу, которая построена по всем правилам landing page, оставляете свой номер и имя, и буквально за несколько секунд вам перезванивают.

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Журналисты Bigmir)Net проверили, что происходит дальше. Девушка-оператор задает уточняющие вопросы о здоровье, давлении, самочувствии и так далее, чтобы вызвать доверие и чувство безопасности у беспечного покупателя.

В момент, когда вы уже готовы купить, оператор ненавязчиво задает вопрос: “Вам одну, или пройдете весь курс? Советую весь курс - в таком случае третья упаковка будет по 1 гривне“. Озвученная цена - около 601 гривны, оказывается далеко не той, которую указали на сайте.

На вопросы о том, что Минздрав раздает за 1 гривну символически, девушка не отвечает, а всего-лишь уточняет, что с их лекарством “вы почувствуете себя новым человеком, летать будете, а хорошее лекарство не может стоить дешево“.

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Цель оператора - вызвать чувство доверия, заботы и убедить, что только их товар может 100% помочь вам именно сейчас.

Как отличить сайт-подделку

Фейковый сайт отличить от настоящего очень просто.

1) проверять источник

Первым делом стоит поинтересоваться, кто является источником информации. Если предлагают купить машину - официальный ли это дилер, если распространяют новость - какое издание, и так далее.

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2) проверить информацию в новости

Также следует проверять саму информацию, содержащуюся в новости. Если это правда, значит о ней будут говорить, а если информация есть только на этой странице, и еще на одной по запросу в гугл - скорее всего это фейк.

Также можно проверить о том, кто подает новость. В данном случае упоминается “Елена Юрьевна Васильева – профессор кафедры кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины“, однако при первом запросе в гугл можно выяснить, что профессор она в Москве, а заслуженный врач - в России.

Всегда стоит проверить всю информацию, которая к вам поступила скриншот

3) нажать на любую сноску на сайте

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Чаще всего фейковые страницы что-то продают или предлагают. Если нажать на любую сноску (в данном предложении о лекарстве - это любой раздел новостей), вас автоматически перебросит на продающую страницу.

4) часы, отсчитывающие время назад

Часы, которые считают время до окончания чего-либо (закрытия покупки, предложения, и прочее) нужны для того, чтобы вызвать у человека чувство дефицита, спешки - чем больше давления, тем меньше времени на раздумья.

Сайт сделан так, чтобы вызвать у человека чувство дефицита - как времени, так и товара, который можно купить так дешево только сейчас скриншот

5) нет бренда, не видно сертификаты, нет имен

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Каждая уважающая себя фирма, которая хочет продавать и зарабатывать на этом обязана рассказать о том, кто они есть, чтобы клиент мог обратиться вновь, или купить что-либо еще. Если нет указания бренда или названия фирмы - скорее всего им не нужно, чтобы вы рассказали кому-то о том, как вас “кинули“ именно они.

То же касается и сертификата. Иметь его - это плюс. Поэтому затирать данные, растушевывать изображение и прочее не пойдет на пользу настоящей фирме.

Уважающая себя фирма, стремящаяся продать, не будет скрывать свои сертификаты скриншот

Никогда не стоит оставлять свои данные, включая банковские счета, номера карты и прочего, на непроверенных сайтах. Не сообщать эту информацию по телефону и не оставлять свой телефон посторонним лицам.

Всегда стоит проверять всю информацию, которая к вам поступила.

Ранее сообщалось, что аферисты “продавая авто“ обманули 200 украинцев и украли 7 миллионов гривен. Организатором преступной группы оказалась 33-летняя жительница Николаева.