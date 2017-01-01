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Бесплатное лекарство по 1 грн: Новая схема обмана болеющих украинцевЭксклюзив

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Как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.
Мошенники предлагают украинцам купить бесплатное лекарство по 1 гривне (за третью упаковку)
Мошенники предлагают украинцам купить бесплатное лекарство по 1 гривне (за третью упаковку)
depositphotos.com

В Украине появилась новая схема мошенничества: на обычном сайте вам предлагают очень привлекательную рекламу, а потом оказывается, что товар можно купить по супер-экономной цене - всего за 1 гривну, передает Bigmir)net

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Как это работает

Некая компания предлагает лекарство, которое лечит сердечно-сосудистые заболевания. Сайт рассказывает о всех перипетиях получения лекарства от Минздрава, о том, как это важно для простого украинца, приводит статистику заболеваний и прочее.

Затем сайт ненавязчиво сообщает о большом спросе и лимите лекарства, потому заказать себе “последние“ упаковки только сегодня.

Вы переходите на страницу, которая построена по всем правилам landing page, оставляете свой номер и имя, и буквально за несколько секунд вам перезванивают. 

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Журналисты Bigmir)Net проверили, что происходит дальше. Девушка-оператор задает уточняющие вопросы о здоровье, давлении, самочувствии и так далее, чтобы вызвать доверие и чувство безопасности у беспечного покупателя.

В момент, когда вы уже готовы купить, оператор ненавязчиво задает вопрос: “Вам одну, или пройдете весь курс? Советую весь курс - в таком случае третья упаковка будет по 1 гривне“. Озвученная цена - около 601 гривны, оказывается далеко не той, которую указали на сайте.

На вопросы о том, что Минздрав раздает за 1 гривну символически, девушка не отвечает, а всего-лишь уточняет, что с их лекарством “вы почувствуете себя новым человеком, летать будете, а хорошее лекарство не может стоить дешево“. 

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Цель оператора - вызвать чувство доверия, заботы и убедить, что только их товар может 100% помочь вам именно сейчас.

Как отличить сайт-подделку

Фейковый сайт отличить от настоящего очень просто.

1) проверять источник

Первым делом стоит поинтересоваться, кто является источником информации. Если предлагают купить машину - официальный ли это дилер, если распространяют новость - какое издание, и так далее. 

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2) проверить информацию в новости

Также следует проверять саму информацию, содержащуюся в новости. Если это правда, значит о ней будут говорить, а если информация есть только на этой странице, и еще на одной по запросу в гугл - скорее всего это фейк.

Также можно проверить о том, кто подает новость. В данном случае упоминается “Елена Юрьевна Васильева – профессор кафедры кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины“, однако при первом запросе в гугл можно выяснить, что профессор она в Москве, а заслуженный врач - в России.

Всегда стоит проверить всю информацию, которая к вам поступила
Всегда стоит проверить всю информацию, которая к вам поступила
скриншот

3) нажать на любую сноску на сайте 

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Чаще всего фейковые страницы что-то продают или предлагают. Если нажать на любую сноску (в данном предложении о лекарстве - это любой раздел новостей), вас автоматически перебросит на продающую страницу.

4) часы, отсчитывающие время назад

Часы, которые считают время до окончания чего-либо (закрытия покупки, предложения, и прочее) нужны для того, чтобы вызвать у человека чувство дефицита, спешки - чем больше давления, тем меньше времени на раздумья.

Сайт сделан так, чтобы вызвать у человека чувство дефицита - как времени, так и товара, который можно купить так дешево только сейчас
Сайт сделан так, чтобы вызвать у человека чувство дефицита - как времени, так и товара, который можно купить так дешево только сейчас
скриншот

5) нет бренда, не видно сертификаты, нет имен 

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Каждая уважающая себя фирма, которая хочет продавать и зарабатывать на этом обязана рассказать о том, кто они есть, чтобы клиент мог обратиться вновь, или купить что-либо еще. Если нет указания бренда или названия фирмы - скорее всего им не нужно, чтобы вы рассказали кому-то о том, как вас “кинули“ именно они.

То же касается и сертификата. Иметь его - это плюс. Поэтому затирать данные, растушевывать изображение и прочее не пойдет на пользу настоящей фирме. 

Уважающая себя фирма, стремящаяся продать, не будет скрывать свои сертификаты
Уважающая себя фирма, стремящаяся продать, не будет скрывать свои сертификаты
скриншот

Никогда не стоит оставлять свои данные, включая банковские счета, номера карты и прочего, на непроверенных сайтах. Не сообщать эту информацию по телефону и не оставлять свой телефон посторонним лицам.

Всегда стоит проверять всю информацию, которая к вам поступила. 

Ранее сообщалось, что аферисты “продавая авто“ обманули 200 украинцев и украли 7 миллионов гривен. Организатором преступной группы оказалась 33-летняя жительница Николаева.

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Теги: афера, аферист, мошенничество, мошенники, поддельный сайт, фейковый сайт, развод, кидалово
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