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ТОП-5 банков, в которых богатые украинцы хранят свои деньги – НБУ

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Среди пятерки банков, в которых самые богатые украинцы хранят деньги, есть один госбанк.
5,25 млн человек имеют вклады в Приватбанке до 10 грн
5,25 млн человек имеют вклады в Приватбанке до 10 грн
depositphotos.com

Национальный банк Украины обнародовал список банков Украины, в которых предпочитают хранить деньги состоятельные украинцы. Выяснилось, что они сохраняют свои сбережения в пяти банках, передает psm7.

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На 1 июня 2019 года наибольшие суммы вкладов физлиц были в таких банках, которые являются участниками Фонда гарантирования (т. е. за исключением Ощадбанка): 

  • ПриватБанк — 182,2 млрд грн;
  • Альфа-Банк — 33,5 млрд грн;
  • Райффайзен Банк Аваль — 27 млрд грн;
  • Укрэксимбанк — 26,6 млрд грн;
  • Укргазбанк — 22,9 млрд грн.

Больше всего вкладов на сумму более 500 тыс грн: 

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  • ПриватБанк — 38 тыс;
  • Альфа-Банк — 7,3 тыс;
  • Укрэксимбанк — 7 тыс;
  • Райффайзен Банк Аваль — 6,5 тыс;
  • УкрСиббанка — 6,4 тыс.

Наибольшее количество вкладчиков-физлиц: 

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  • ПриватБанк — 21,8 млн человек (у 5,25 млн человек вклады до 10 грн);
  • Райффайзен Банк Аваль — 2,4 млн человек (у 695 тыс человек вклады до 10 грн);
  • УкрСиббанк — 2,16 млн человек (у 834 тыс человек вклады до 10 грн);
  • Альфа-Банк — 1,95 млн человек (у 1,27 млн человек вклады до 10 грн);
  • ПУМБ — 1,88 млн человек (у 1,26 млн человек вклады до 10 грн).

Ранее сообщалось, какого курса валют ждать на этой неделе. До голосования в Раду и сразу после никаких существенных скачков курса валют не ожидается.

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Теги: банки украины, хранение денег, вклады, вкладчики, фонд гарантирования, сбережения
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.07.2019, 13:44
Оценка:  +1
гость
(у 5,25 млн человек вклады до 10 грн)

Эт че, прикололи статистов? Пля, от таких вкладчиков только на бумагу и чернила расход! БУ-ГА-ГА-ГА-ГА!!!!
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