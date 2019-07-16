ТОП-5 банков, в которых богатые украинцы хранят свои деньги – НБУ
Национальный банк Украины обнародовал список банков Украины, в которых предпочитают хранить деньги состоятельные украинцы. Выяснилось, что они сохраняют свои сбережения в пяти банках, передает psm7.
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На 1 июня 2019 года наибольшие суммы вкладов физлиц были в таких банках, которые являются участниками Фонда гарантирования (т. е. за исключением Ощадбанка):
- ПриватБанк — 182,2 млрд грн;
- Альфа-Банк — 33,5 млрд грн;
- Райффайзен Банк Аваль — 27 млрд грн;
- Укрэксимбанк — 26,6 млрд грн;
- Укргазбанк — 22,9 млрд грн.
Больше всего вкладов на сумму более 500 тыс грн:
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- ПриватБанк — 38 тыс;
- Альфа-Банк — 7,3 тыс;
- Укрэксимбанк — 7 тыс;
- Райффайзен Банк Аваль — 6,5 тыс;
- УкрСиббанка — 6,4 тыс.
Наибольшее количество вкладчиков-физлиц:
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- ПриватБанк — 21,8 млн человек (у 5,25 млн человек вклады до 10 грн);
- Райффайзен Банк Аваль — 2,4 млн человек (у 695 тыс человек вклады до 10 грн);
- УкрСиббанк — 2,16 млн человек (у 834 тыс человек вклады до 10 грн);
- Альфа-Банк — 1,95 млн человек (у 1,27 млн человек вклады до 10 грн);
- ПУМБ — 1,88 млн человек (у 1,26 млн человек вклады до 10 грн).
Ранее сообщалось, какого курса валют ждать на этой неделе. До голосования в Раду и сразу после никаких существенных скачков курса валют не ожидается.
Полная версия правил
Эт че, прикололи статистов? Пля, от таких вкладчиков только на бумагу и чернила расход! БУ-ГА-ГА-ГА-ГА!!!!