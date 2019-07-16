ТОП-5 банков, в которых богатые украинцы хранят свои деньги – НБУ

Среди пятерки банков, в которых самые богатые украинцы хранят деньги, есть один госбанк.

5,25 млн человек имеют вклады в Приватбанке до 10 грн depositphotos.com

Национальный банк Украины обнародовал список банков Украины, в которых предпочитают хранить деньги состоятельные украинцы. Выяснилось, что они сохраняют свои сбережения в пяти банках, передает psm7.

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На 1 июня 2019 года наибольшие суммы вкладов физлиц были в таких банках, которые являются участниками Фонда гарантирования (т. е. за исключением Ощадбанка):

ПриватБанк — 182,2 млрд грн;

Альфа-Банк — 33,5 млрд грн;

Райффайзен Банк Аваль — 27 млрд грн;

Укрэксимбанк — 26,6 млрд грн;

Укргазбанк — 22,9 млрд грн.

Больше всего вкладов на сумму более 500 тыс грн:

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ПриватБанк — 38 тыс;

Альфа-Банк — 7,3 тыс;

Укрэксимбанк — 7 тыс;

Райффайзен Банк Аваль — 6,5 тыс;

УкрСиббанка — 6,4 тыс.

Наибольшее количество вкладчиков-физлиц:

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ПриватБанк — 21,8 млн человек (у 5,25 млн человек вклады до 10 грн);

Райффайзен Банк Аваль — 2,4 млн человек (у 695 тыс человек вклады до 10 грн);

УкрСиббанк — 2,16 млн человек (у 834 тыс человек вклады до 10 грн);

Альфа-Банк — 1,95 млн человек (у 1,27 млн человек вклады до 10 грн);

ПУМБ — 1,88 млн человек (у 1,26 млн человек вклады до 10 грн).

Ранее сообщалось, какого курса валют ждать на этой неделе. До голосования в Раду и сразу после никаких существенных скачков курса валют не ожидается.