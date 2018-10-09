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Около 116 тысяч: Стало известно, сколько зарабатывал экс-нардеп Михаил Добкин

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В августе 2019 года нардепу насчитали почти 116 тысяч гривен.
Бывший нардеп Михаил Добкин
Бывший нардеп Михаил Добкин
facebook.com/pg/MMDobkin

Бывший нардеп 8-го созыва Михаил Добкин опубликовал ведомость с данными по заработной плате в период с января по август.

Соответствующий документ опубликован в соцсети Facebook.

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Всего Михаилу Добкину было насчитано 313 тысяч 109 грн. При этом нардеп оплатил налог на доходы физлиц 56 тыс 359 грн и военный налог в сумме 4 тыс 696 грн. 

В среднем, зарплата Добкина составляла 20-25 тысяч гривен чистыми

Стало известно, сколько заработал Добкин в период с января по август 2019 года
Стало известно, сколько заработал Добкин в период с января по август 2019 года
facebook.com/pg/MMDobkin

В августе Михаил Добкин получил рекордно высокую зарплату, которая составила почти 116 тысяч гривен до вычета налогов.

На всякий случай. Если вам будут что-то пиз...ть про депутатскую зарплату. Эта цифра с налогами. На руки выдали 93340 + 35322 депутатские = 128662 - подписал пост с ведомостью экс-нардеп

Ранее сообщалось о том, что на Поплавского открыли дело из-за незадекларированного дома. Дело было открыто Национальным антикоррупционным бюро.

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Теги: Михаил Добкин, зарплата народного депутата, зарплата нардепа, зарплата добкина
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