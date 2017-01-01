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На Поплавского открыли дело из-за незадекларированного дома

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Дело было открыто Национальным антикоррупционным бюро.
Михаил Поплавский
Михаил Поплавский
Фейсбук Поплавского

НАБУ открыло уголовное дело против народного депутата восьмого созыва Михаила Поплавского. Причина - незадекларированный дом.

Об этом сообщают Украинские Новости о ссылкой на собственные источники.

По Поплавскому открыли (дело), - сказал источник журналистам

По информации издания, уголовное дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

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“В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях“ - говорится в сообщении. 

По предварительным данным, Поплавский не задекларировал дом
По предварительным данным, Поплавский не задекларировал дом
Скриншот видео

Смотри также - Расследование, как Михаил Поплавский забыл задекларировать свое имущество:

Ранее сообщалось, что университет Поплавского построил дома для депутатов вместо общежитий студентов.

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Теги: Поплавский, НАБУ, дело, дом
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