Термальные источники Украины: Где находятся и сколько стоит лечение

В Украине есть несколько бальнеологических курортов.

Самыми известными бальнеологическими курортами в Украине считаются Берегово, Косонь и Велятино. Здесь поправляют здоровье, отдыхают и наслаждаются достопримечательностями украинцы и иностранцы. Об этом сообщают Вести.

Берегово

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Берегово славится горячими подземными гейзерами, вода здесь кремниево-азотно-углекисло, хлоридно-натриевая. Этот состав воды схож с водами Новой Зеландии и на Курилах. Поправить здоровье в Берегово можно в двух комплексах – Жаворонок и Закарпатье.

Показания и стоимость посещения термального бассейна:

нарушения опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной системы, а также астма, диабет и ожирение. От 150 грн — 2,5 часа пребывания в купальнях комплекса, от 100 грн — 1,5 часа.

Берегово Закарпатской области улица Корятовича 1 и Шевченко 112

Косонь

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Комплекс находится на границе с Венгрией в селе Косонь (13 км от Берегово). Термальные воды данного источника рекомендуются для лечения кожных болезней, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, дискинезии желчевыводящих путей.

Стоимость посещения термального бассейна:

Для детей бесплатно, для инвалидов – 300 грн 3 часа; Для взрослых – 450 грн 3 часа.

Косонь Закарпатской области улица Урочище 1

Велятино

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Находится на границе с Румынией, известен термальным курортом Теплые воды. Вода здесь бромно-хлоридно-натриевая с повышенным содержанием йода. Здесь рекомендуется лечиться людям с опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания и при гинекологических заболеваниях.

Стоимость посещения термальных бассейнов

Взрослым – от 150 до 350 грн. Детям – от 100 до 175 грн. Пенсионерам, инвалидам, участникам ООС – от 150 до 400 грн.

Велятино Закарпатской области улица Санаторная 2

Ранее сообщалось о том, как в Славском отдохнуть за 10 тыс грн две недели. Ежегодно в Славское приезжают более миллиона туристов.

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