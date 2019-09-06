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Глава НАБУ "наотдыхал" в лесу на штраф размером более 3 тысяч гривен

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Суд признал вину Артема Сытника в том, что он отдыхал за чужие деньги, однако не указал это в своей декларации.
Артем Сытник не внес в свою декларацию подарок в виде оплаченного отдыха
Артем Сытник не внес в свою декларацию подарок в виде оплаченного отдыха
depositphotos.com

Артем Сытник должен будет уплатить штраф за то, что не указал в своей декларации «подарок» в виде отдыха в одном из охотничьих хозяйств на Ривненщине, сообщает Украинская правда, ссылаясь на комментарий, который дал изданию адвокат Сытника Владислав Кича.

По информации издания Артем Сытник якобы неплохо отдохнул в одном из охотничьих угодий Ривненской области. В самом факте отдыха нет ничего предосудительного, однако господин Сытник не потратил на свой отдых ни копейки. Вместо этого за него заплатило 25 тысяч гривен другое лицо.

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В этом также нет ничего особенного (мало ли кто кому делает подарки), если бы глава НАБУ отметил это факт в своей декларации. Однако он этого не сделал, из-за чего Генеральная прокуратура составила админпротокол и передала его в суд.

В итоге, Сарненский суд Ривненской области признал Артема Сытника виновным в этом админнарушении и наказал его штрафом в размере 200 необлагаемых налогом минимумов.  Однако приговор еще не вступил в законную силу, и обвиняемый его намерен обжаловать.

“Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение не вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции“, - сообщил адвокат директора НАБУ.

Мы также сообщали, что главы антикоррупционных ведомств получают зарплату от 60 до 170 тысяч гривен. При этом, к примеру, в ГБР директор получает меньше, чем его заместитель. 

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Теги: НАБУ, Артем Сытник, суд, штраф
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Адекваты    06.09.2019, 18:13
Оценка:  0
Адекваты
Абзац)) 3 000 гривен.Насмешили.Супрун при госзакупках 5 млрд.уговорила и ей памятник и медальку))
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