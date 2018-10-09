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В декларации Данилюка найдены неточности на 1,6 млн грн – НАПК

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Также неточности были замечены декларациях Виктора Шевченко и Геннадия Молибогы.
Александр Данилюк
Александр Данилюк
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НАПК выявило неточности в декларациях секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, нардепа Виктора Шевченко и судьи Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибогы. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года и 2016 годов, отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и супруге на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений составляет более 1,6 млн в каждой“ – говорится в сообщении.

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Виктор Шевченко не задекларировал автомобиль, стоимостью в 480 тыс грн. Геннадий Молибога не указал два земельных участка. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковой автомобиль, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный женой от занятия предпринимательской деятельностью.

В 2015 году судья не указал данные об активах на 1,6 млн грн, а в 2016 - на 560 тыс грн.

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Теги: декларации, Александр Данилюк, НАПК, виктор шевченко, геннадий малибога
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