В декларации Данилюка найдены неточности на 1,6 млн грн – НАПК

Также неточности были замечены декларациях Виктора Шевченко и Геннадия Молибогы.

НАПК выявило неточности в декларациях секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, нардепа Виктора Шевченко и судьи Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибогы. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года и 2016 годов, отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и супруге на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений составляет более 1,6 млн в каждой“ – говорится в сообщении.

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Виктор Шевченко не задекларировал автомобиль, стоимостью в 480 тыс грн. Геннадий Молибога не указал два земельных участка. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковой автомобиль, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный женой от занятия предпринимательской деятельностью.

В 2015 году судья не указал данные об активах на 1,6 млн грн, а в 2016 - на 560 тыс грн.

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