В Украине, возможно, отменят военный сбор: Что послужило причиной

Начиная с 2014 года, когда в Украине был введен военный налог, в бюджет удалось дополнительно заполучить почти 70 миллиардов гривен.

Не исключено, что в Украине, уже в обозримом будущем, отменят военный сбор. Такими планами правительства поделился в эфире возрожденной программы “Свобода слова Славика Шустера“ глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Андрей Богдан сообщил, что это может произойти, если будет наблюдаться устойчивый рост отечественной экономики. А она растет, поэтому предпосылки к такому шагу есть. Впрочем, один из главных членов президентской команды не стал называть конкретных сроков, когда это произойдет.

“Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. А она уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал – 4,7%, чего не было раньше в Украине“, – заявил Андрей Богдан.

Между тем, военный за 5 лет своего существования (с августа), благодаря военному сбору в бюджет страны удалось дополнительно привлечь почти 70 миллиардов гривен. Поначалу военный сбор был введен лишь до 1 января 2015 года. Однако затем его продлили на неопределенный срок. Однако сегодня в стране уже есть экономические предпосылки для его отмены.

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Если рост экономики будет неизменным, то этот вид налогообложения можно будет отменить. Тогда украинцам будет оставаться, в среднем, по 20 миллиардов гривен в год. Напомним, что военный сбор взимается не со всех доходов. К примеру, ФЛП, которые находятся на едином налоге, его не платят. Не платят его студенты со своих стипендий и большинство пенсионеров, которые получают пенсию ниже 10 прожиточных минимумов. Кроме того, военный сбор не взимают с зарплат военнослужащих.

Напомним, мы писали, что замглавы секретаря СНБО Олег Гладковский мог “забыть“ задекларировать 4,5 миллиона гривен. НАБУ проводит расследование по этому делу.

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