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Стал известен размер зарплаты премьер-министра Украины

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Алексей Гончарук в сентябре 2019 года заработал почти 50 тысяч гривен.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в сентябре 2019 года получил заработную плату в размере почти 50 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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“По информации Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров, фактически полученная за период с 30 августа по 30 сентября 2019 года заработная плата Премьер-министра Украины Гончарука А.В. составила 49 842,51 гривен“, - говорится в сообщении.

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Ранее Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно. По словам премьер-министра, получить землю в теории и реальности – разные вещи.

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Теги: Алексей Гончарук, премьер министр, зарплата
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