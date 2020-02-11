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В Украине увеличится сумма пособия по безработице

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Теперь минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен.
Минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен
Минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен
depositphotos.com

В Украине с 1 марта увеличат сумму пособия по безработице. Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского городского центра занятости.

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Теперь минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен, на данный момент – это 1 630 грн.

Увеличатся и выплаты для тех людей, которым назначается пособие без учета заработной платы и страхового стажа — с 610 грн до 650 грн.

Стоит отметить, что для получения пособия по безработице нужно обратится в центр занятости. Денежная помощь будет насчитываться с 8 дня после регистрации в службе. В то же время, тем лицам, которые уволились по собственному желанию, денежные выплаты по безработице будут начислены лишь на 91 день.

Напомним, Кабмин выделит 500 млн грн на борьбу с безработицей.

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Теги: безработица, рынок труда, уровень безработицы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
caze22    11.02.2020, 13:25
Оценка:  -1
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