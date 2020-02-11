В Украине увеличится сумма пособия по безработице

Теперь минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен.

Минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен depositphotos.com

В Украине с 1 марта увеличат сумму пособия по безработице. Об этом свидетельствует информация на сайте Киевского городского центра занятости.

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Теперь минимальная сумма с учетом заработной платы и страхового стажа будет составлять 1 800 гривен, на данный момент – это 1 630 грн.

Увеличатся и выплаты для тех людей, которым назначается пособие без учета заработной платы и страхового стажа — с 610 грн до 650 грн.

Стоит отметить, что для получения пособия по безработице нужно обратится в центр занятости. Денежная помощь будет насчитываться с 8 дня после регистрации в службе. В то же время, тем лицам, которые уволились по собственному желанию, денежные выплаты по безработице будут начислены лишь на 91 день.

Напомним, Кабмин выделит 500 млн грн на борьбу с безработицей.

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