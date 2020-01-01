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Кабмин выделит 500 млн грн на борьбу с безработицей

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Средствами будет распоряжаться Фонд соцстрахования.
Кабмин принял решение выделить 500 млн грн для программ по трудоустройству
Кабмин принял решение выделить 500 млн грн для программ по трудоустройству
Пресс-служба Кабмина

Кабмин принял решение выделить 500 млн грн для программ по трудоустройству украинцев. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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Средства перечислят в Фонд соцстрахования, который будет работать над созданием новых рабочих мест.

“Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине“, - заявила замминистра развития экономики Юлия Свириденко.

Среди программ по борьбе с безработицей есть и такие, которые нацелены на поддержку начинающих предпринимателей, а также переподготовку кадров, повышение квалификации и т.д. 

Напомним, безработица в ЕС снизилась до минимума за 20 лет.

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Теги: Кабмин, безработица, рынок труда, борьба с безработицей
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