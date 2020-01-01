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Украинцам повысят пособие по безработице

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Повышение состоится в марте.
Украинцам на 170 грн повысят выплаты по безработице
Украинцам на 170 грн повысят выплаты по безработице
depositphotos.com

Украинцам на 170 грн повысят выплаты по безработице. Повышение состоится в марте текущего года. Об этом сообщили в Фонде социального страхования населения, сообщает ТСН.

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Сегодня пособие по безработице составляет 1630 грн, а увеличится до 1800 грн. Это минимальная выплата и ее назначают, учитывая размер прошлой зарплаты украинца, а также его трудовой стаж.

Напомним, безработица в ЕС снизилась до минимума за 20 лет.

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Теги: безработица, пособие по безработице, рынок труда
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