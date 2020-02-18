Единый электронный билет: Сколько будут стоить поездки по Киеву

С 1 апреля в столице начнет функционировать единый электронный билет.

В Киеве с 1 апреля заработает единый электронный билет. Для приезжих будет существовать специальный посуточный проездной. Об этом сообщила передает пресс-служба КГГА.

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Единый билет можно будет использоваться в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, электричках и фуникулере.

“Разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 гривен 25 копеек. При этом, 8 поездок остаются „резервными“. Базовый тариф при этом остается на уровне 8 гривен за одну поездку“, — сказано в сообщении.

Проездные будут доступны для разного количества поездок: 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц. Цена - 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Будет существовать и безлимитный проездной. Стоить будет дороже — 1300 грн.

“Туристический“ проездной будет работать по несколько иной схеме. Вы платите 100, 150 или 200 гривен и можете ездить по Киеву в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации.

Параллельно будут действовать карточки Kyiv Smart Card.

Напомним, в Deutsche Bahn сообщили подробности о соглашении с Укрзализныцей.

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