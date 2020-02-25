Киевлянка получила платежку за отопление на 53 000 грн
Киевлянка получила платежку за отопление за январь на сумму 53 тыс грн. Об этом сообщается на странице КП “Киевтеплоэнерго“ в Facebook.
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Об ошибке речь не идет. В “Киевтеплоэнерго“ объяснили, почему в платежке указана такая огромная сумма.
Дело в том, что указанная квартира единственная (из 177 квартир в доме) не имеет счетчик на отопление. Площадь квартиры киевлянки — 127,3 кв метра.
“Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика“, – сказано в сообщении.
В то же время, в организации признают, что хотя начисление делались по закону, это неправильно, когда одна квартира оплачивает разницу между счетчиками.
“Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики“, – говорят в компании.
Поэтому организация планирует обращаться в Кабмин с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.
Киевлянке обещают, что сумму пересчитают и 53 тыс платить ей не придется.
Напомним, киевлянам объяснили рост платежек за тепло.
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ПОСТОЙТЕ ЛЮДИ!Вона же матир гэроив небесной сотни,точнее без приписок 81, а - беркут и опойки сдохшие в подворотнях от бухла и наркоты-53 вроде.и погибли в основном от выстрела в спину.А хто деревья на мудане спилил?