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Киевлянка получила платежку за отопление на 53 000 грн

Комментариев: 10
В "Киевтеплоэнерго" объяснили, почему в платежке указана такая огромная сумма.
Киевлянка получила платежку за отопление за январь на сумму 53 тыс грн
Киевлянка получила платежку за отопление за январь на сумму 53 тыс грн
depositphotos.com

Киевлянка получила платежку за отопление за январь на сумму 53 тыс грн. Об этом сообщается на странице КП “Киевтеплоэнерго“ в Facebook.

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Об ошибке речь не идет. В “Киевтеплоэнерго“ объяснили, почему в платежке указана такая огромная сумма.

Дело в том, что указанная квартира единственная (из 177 квартир в доме) не имеет счетчик на отопление. Площадь квартиры киевлянки — 127,3 кв метра.

“Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика“, – сказано в сообщении.

В то же время, в организации признают, что хотя начисление делались по закону, это неправильно, когда одна квартира оплачивает разницу между счетчиками.

“Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики“, – говорят в компании.

Поэтому организация планирует обращаться в Кабмин с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.

Киевлянке обещают, что сумму пересчитают и 53 тыс платить ей не придется.

Напомним, киевлянам объяснили рост платежек за тепло.

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Теги: коммуналка, отопление, цена на отопление
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  25.02.2020, 14:16
Оценка:  0
гость
зайдите на фейсбук КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (ссылка выше) и гляньте на квитанцию: у этой барышни ДОЛГ за прошлый год 65 тысяч грн. !!!!
futbolprognoz    25.02.2020, 13:53
Оценка:  0
futbolprognoz
так ей и надо. Какого фига у всего дома (176 квартир) счётчики стоят, а она выпендривается и не хочет его ставить?
Alexsy    25.02.2020, 13:50
Оценка:  0
Alexsy
Закон был принят при педриленной команде. ВСЕ вопросы к сазарному педе!
Alexsy    25.02.2020, 13:50
Оценка:  0
Alexsy
Закон был принят при педриленной команде. ВСЕ вопросы к сазарному педе!
гость  (аноним)  25.02.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
Киевлянка получила платежку за тепло в 53 тысячи гривен за январь
ПОСТОЙТЕ ЛЮДИ!Вона же матир гэроив небесной сотни,точнее без приписок 81, а - беркут и опойки сдохшие в подворотнях от бухла и наркоты-53 вроде.и погибли в основном от выстрела в спину.А хто деревья на мудане спилил?
SINOBI-LIFE    25.02.2020, 13:42
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Это очредной маразм от зевласти,нет таких тарифов,получается 417 грн за квадратный метр!!!
ЦО Источник  (аноним)  25.02.2020, 13:30
Оценка:  0
ЦО Источник
Правильно, это с водой могут быть варианты если кран не закрывается. А с отоплением нужно взять среднюю плату по метражу в этом доме. Она должна быть примерно в пределах разумного.
ЦО Источник  (аноним)  25.02.2020, 13:28
Оценка:  0
ЦО Источник
ЦО - это услуга, а не товар. Вам не могут в магазине продать 100 пар ботинок, если вам нужна только одна, списав таким образом хищения на складе.
гость  (аноним)  25.02.2020, 13:25
Оценка:  0
гость
Это сколько в в собаках по сегодняшнему курсу?
futbolprognoz    25.02.2020, 13:51
Оценка:  0
futbolprognoz
это примерно 5 кустов конопли по курсу гончарука
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