Киевлянка получила платежку за отопление на 53 000 грн

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, почему в платежке указана такая огромная сумма.

Киевлянка получила платежку за отопление за январь на сумму 53 тыс грн depositphotos.com

Киевлянка получила платежку за отопление за январь на сумму 53 тыс грн. Об этом сообщается на странице КП “Киевтеплоэнерго“ в Facebook.

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Об ошибке речь не идет. В “Киевтеплоэнерго“ объяснили, почему в платежке указана такая огромная сумма.

Дело в том, что указанная квартира единственная (из 177 квартир в доме) не имеет счетчик на отопление. Площадь квартиры киевлянки — 127,3 кв метра.

“Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика“, – сказано в сообщении.

В то же время, в организации признают, что хотя начисление делались по закону, это неправильно, когда одна квартира оплачивает разницу между счетчиками.

“Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики“, – говорят в компании.

Поэтому организация планирует обращаться в Кабмин с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета.

Киевлянке обещают, что сумму пересчитают и 53 тыс платить ей не придется.

Напомним, киевлянам объяснили рост платежек за тепло.

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