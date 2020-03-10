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В Украине уменьшилось количество махинаций с платежными картами - НБУ

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Сумма убытков от незаконных операций с платежными картами в 2019 году уменьшилась.
В Украине уменьшилось количество махинаций с платежными картами
В Украине уменьшилось количество махинаций с платежными картами
пресс-служба НБУ

В Украине уменьшилось количество махинаций с платежными картами. Об этом сообщили в НБУ.

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Сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций.

Также в НБУ отметили, что уменьшилась и сумма незаконных операций — до 2,1 тыс грн в 2019 году, по сравнению с 2,5 тыс грн в 2018.

Чаще всего мошеннические операции проворачивают в интернете — 58%.

“Социальная инженерия остается самым популярным методом мошенничества прошлом году для осуществления незаконных действий с платежными картами или их реквизитами мошенники чаще всего использовали метод социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они провозгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды и пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием на пользу мошенников“, — сообщили в НБУ.

Чаще всего мошенники пытаются обмануть украинцев, выдавая себя за сотрудников банка.

Чаще всего мошеннические операции проворачивают в интернете
Чаще всего мошеннические операции проворачивают в интернете
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, НБУ заявил о падении в базовых отраслях экономики.

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Теги: платежные карты, мошенники, махинации
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