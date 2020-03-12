Огромные суммы за коммуналку: Что делать и куда обращаться

Некорректные суммы могут начисляться по нескольким причинам.

Украинцы нередко получают платежки за отопление, сумма в которых явно превышает среднестатистическую depositphotos.com

Украинцы нередко получают платежки за отопление, сумма в которых явно превышает среднестатистическую. Недавно киевлянка получила счет за отопление на 53 тыс грн. Почему происходят подобные ситуаций и куда следует обращаться, пишет Сегодня.

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Чаще всего огромные суммы за коммуналку могут приходить, если владелец не поставил счетчик. В таких случаях оплату за отопление будут рассчитывать исходя из разницы, которая образовалась между придомовым счетчиком и суммарными показателями счетчиков со всех квартир.

Евгений Козелько, юрист, адвокат ЮК “Тарасов и партнеры“ рассказывает, что для получения коммунальных услуг потребитель должен заключить договор с соответствующим исполнителем коммунальным услуг, установить счетчик и уже оплачивать коммуналку по факту. Если потребитель этого не сделал, то платить придется по установленной норме.

Может быть еще одна причина, из-за которой потребителям могут насчитывать ограмные суммы за коммуналку — несвоевременная передача показателей счетчика.

“Если не подавать фактические показания счетчиков вовремя, вам будут проведены плановые начисления, то есть фактический объем распределения и потребления природного газа за расчетный период будет определяться на уровне планового месячного объема потребления. А это значит, что может возникнуть ситуация, когда потребитель оплатит больше, чем фактически потребит“, – говорит Евгений Ляшук, адвокат ЮКК “Де-Юре“.

Куда следует обращаться в таких ситуациях?

“В первую очередь, конечно, следует обратиться к поставщику, который насчитал вам такие суммы (будь это электроэнергия, природный газ или вода). И общаться непосредственно с ним. Например, поставщик газа насчитал штрафные санкции с учетом всей отапливаемой площади квартиры или частного дома, но реально отапливается половина – требуем перерасчета“, – поясняет Евгений Ляшук.

Если поставищик отказывается урегулировать вопрос, то обращайтесь в суд или пишите жалобу в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей и Антимонопольный комитет.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.

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