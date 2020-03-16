Украинцев призвали оплачивать коммуналку дистанционно
Украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги дистанционно. Об этом на брифинге заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко
“Для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать соответствующие отделения банков и “Укрпошту“, создавая очереди и скопления людей“, - сказал Музыченко.
Чиновник подчеркнул, что оплачивать счета можно и дистанционно, используя личные кабинеты или интернет-банки.
“Обращаемся к родным и близким пенсионеров, лицам преклонного возраста и маломобильной категории населения с просьбой помочь вашим бабушкам, дедушкам, отцам и матерям разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения банковских учреждений и отделений “Укрпошты“, или сделать это за них“, - добавил замминистра.
Также Музыченко рассказал, что одиноким пожилым людям будут помогать разбираться соцработники.
Напомним, ранее сообщалось, что киевляне могут решать сами, когда отключать отопление в доме.
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