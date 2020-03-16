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Украинцев призвали оплачивать коммуналку дистанционно

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Оплачивать счета можно дистанционно, используя личные кабинеты или интернет-банки.
Украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги дистанционно
Украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги дистанционно
depositphotos.com

Украинцев призывают оплачивать коммунальные услуги дистанционно. Об этом на брифинге заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко

“Для оплаты жилищно-коммунальных услуг не обязательно лично посещать соответствующие отделения банков и “Укрпошту“, создавая очереди и скопления людей“, - сказал Музыченко.

Чиновник подчеркнул, что оплачивать счета можно и дистанционно, используя личные кабинеты или интернет-банки. 

“Обращаемся к родным и близким пенсионеров, лицам преклонного возраста и маломобильной категории населения с просьбой помочь вашим бабушкам, дедушкам, отцам и матерям разобраться и оплатить коммунальные услуги без посещения банковских учреждений и отделений “Укрпошты“, или сделать это за них“, - добавил замминистра.

Также Музыченко рассказал, что одиноким пожилым людям будут помогать разбираться соцработники.

Напомним, ранее сообщалось, что киевляне могут решать сами, когда отключать отопление в доме.

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Теги: коммуналка, Минсоцполитики, Музыченко
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