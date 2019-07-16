К Пасхе украинцам бесплатно доставят куличи - Кабмин

Бесплатная доставка будет организована через Укрпочту.

В канун наступления Пасхальных праздников Укрпочта бесплатно доставит украинцам куличи. Об этом сообщается на сайте Кабмина в четверг, 9 апреля.

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“Впервые за много лет у многих рядом не будет родных, которые привезут пасхальную корзину. Также не работает транспорт, чтобы легко и без риска для здоровья купить все самостоятельно“ - отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Укрпочта вместе с Киевским хлебозаводом предлагает, не рискуя здоровьем, заказать кулич домой

Стоимость пасхального кулича:

300 грамм - 30 грн,

500 грамм - 50 грн,

доставка - беслатно.

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“Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь помогут в освящении куличей, чтобы дать возможность людям, все-таки остаться дома на Пасху“ - говорится в сообщении.

Как заказать кулич к Пасхе с бесплатной доставкой?

Приобрести кулич и заказать бесплатную доставку можно на сайте Укрпочты. Также сделать заказ можно через контакт-центр 0800 30 0 545.

Для оформления заказа на сайте Укрпочты необходимо заполнить 10 полей. Клиенту нужно указать размер кулича и количество, а также персональные данные получателя. Сюда входят ФИО, номер телефона, индекс, а также адрес.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин.