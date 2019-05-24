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Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин: Что разрешено

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Правительство разрешило проводить строительные работы.
Премьер Денис Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль
Кабмин

Кабинет министров Украины ослабил ограничения для бизнеса во время карантина в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствубщие изменения были внесены в постановление №211 в среду, 8 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“На заседании Правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции“ - отметил премьер.

Кабмин разрешил работу во время карантина:

  • почты и курьеров,
  • строительство,
  • сбор отходов,
  • работу строительных магазинов,
  • химчистки.

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Также Правительство расширило список лиц старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции. В этот перечь вошли государственные служащие, депутаты всех уровней, меры, судьи, военнослужащие и другие. 

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения 8 апреля 2020 года
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения 8 апреля 2020 года
Кабмин

Ранее сообщалось о том, сколько можно заработать на аренде собак в Украине во время карантина.

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Теги: карантин, Украина, бизнес, ограничения
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