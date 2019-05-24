Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин: Что разрешено
Кабинет министров Украины ослабил ограничения для бизнеса во время карантина в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствубщие изменения были внесены в постановление №211 в среду, 8 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читай также: Каждый пятый малый бизнес в Украине под угрозой закрытия
“На заседании Правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции“ - отметил премьер.
Кабмин разрешил работу во время карантина:
- почты и курьеров,
- строительство,
- сбор отходов,
- работу строительных магазинов,
- химчистки.
Утверждена обязательная обсервация для лиц, вернувшихся из-за границы
Также Правительство расширило список лиц старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции. В этот перечь вошли государственные служащие, депутаты всех уровней, меры, судьи, военнослужащие и другие.
Ранее сообщалось о том, сколько можно заработать на аренде собак в Украине во время карантина.
Полная версия правил