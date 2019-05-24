Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин: Что разрешено

Правительство разрешило проводить строительные работы.

Кабинет министров Украины ослабил ограничения для бизнеса во время карантина в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствубщие изменения были внесены в постановление №211 в среду, 8 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“На заседании Правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции“ - отметил премьер.

Кабмин разрешил работу во время карантина:

почты и курьеров,

строительство,

сбор отходов,

работу строительных магазинов,

химчистки.

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Также Правительство расширило список лиц старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции. В этот перечь вошли государственные служащие, депутаты всех уровней, меры, судьи, военнослужащие и другие.

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения 8 апреля 2020 года Кабмин

Ранее сообщалось о том, сколько можно заработать на аренде собак в Украине во время карантина.