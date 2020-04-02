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Банки продлят истекший срок действия карт во время карантина - НБУ

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Банки будут продлевать срок действия карт во время карантина на три месяца.
Банки продлят срок действия карты во время карантина
Банки продлят срок действия карты во время карантина
depositphotos.com

Украинские банки продлят срок действия платежных карт во время карантина на три месяца. Об этом сообщил НБУ в четверг, 9 апреля.

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“Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца“ - говорится в сообщении НБУ.

Для того, чтобы продлить срок действия карты, необходимо обратиться в банк по телефону или онлайн. 

Ранее в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.

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Теги: банковская карта, срок, НБУ
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