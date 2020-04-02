Банки продлят истекший срок действия карт во время карантина - НБУ
Банки будут продлевать срок действия карт во время карантина на три месяца.
Украинские банки продлят срок действия платежных карт во время карантина на три месяца. Об этом сообщил НБУ в четверг, 9 апреля.
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“Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца“ - говорится в сообщении НБУ.
Для того, чтобы продлить срок действия карты, необходимо обратиться в банк по телефону или онлайн.
Ранее в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.
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