Банки продлят истекший срок действия карт во время карантина - НБУ

Банки будут продлевать срок действия карт во время карантина на три месяца.

Украинские банки продлят срок действия платежных карт во время карантина на три месяца. Об этом сообщил НБУ в четверг, 9 апреля.

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“Истек срок действия банковской карты? Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую. Банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца“ - говорится в сообщении НБУ.

Для того, чтобы продлить срок действия карты, необходимо обратиться в банк по телефону или онлайн.

Ранее в НБУ рассказали, что делать, если банк без вашего ведома открыл на ваше имя кредит.