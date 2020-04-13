Пасха 2020: Сколько денег придется потратить на праздничный стол

Традиционно Пасху большинство украинцев отмечает богатым застольем. Сколько денег придется потратить в 2020-м году - читайте далее.

В 2020-м году украинцы будут отмечать один из главных православных праздников на карантине. Однако ограничения не отменяют богатого застолья, к которому привыкли многие граждане. Сколько стоит накрыть пасхальный стол в 2020 году? Об этом пишет ТСН.

Читай также: К Пасхе украинцам бесплатно доставят куличи - Кабмин

Стоимость килограмма освященной пасхи от Укрпочты стоит 96 гривен. В прошлом году цена была на 11 гривен ниже. Все дело в том, что подорожали масло, мука, сахар.

В целях экономии мясом лучше “закупиться“ до праздника. Продавцы не скрывают, что перед самой Пасхой накинут по несколько гривен. Стоимость килограмма свинины варьируется в пределах 100-140 грн, говядины - до 170 грн.

Читай также: Сколько украинцы потратят на пасхальный стол-2019: Инфографика

Яйца в 2020 году немного подешевели и стоят от 15 до 30 грн в зависимости от производителя. В прошлом году они были выше из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

Цены в регионах Украины перед Пасхой

В Одесской области подорожало мясо и подешевела мука. Пасхальная корзина здесь обойдется в 449 грн. Во Львовской области самые дешевые яйца по 12 грн. Также относительно недорогая колбаса - по 80 грн за кг. Пасхальная корзина здесь стоит 459 грн.

Ранее сообщалось о том, сколько стоила пасхальная корзина в разных областях Украины в 2019 году.