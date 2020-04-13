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Пасха 2020: Сколько денег придется потратить на праздничный стол

Комментариев: 2
Традиционно Пасху большинство украинцев отмечает богатым застольем. Сколько денег придется потратить в 2020-м году - читайте далее.
Пасха 2020: Сколько денег придется потратить на праздничный стол
Пасха 2020: Сколько денег придется потратить на праздничный стол
depositphotos.com

В 2020-м году украинцы будут отмечать один из главных православных праздников на карантине. Однако ограничения не отменяют богатого застолья, к которому привыкли многие граждане. Сколько стоит накрыть пасхальный стол в 2020 году? Об этом пишет ТСН.

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Стоимость килограмма освященной пасхи от Укрпочты стоит 96 гривен. В прошлом году цена была на 11 гривен ниже. Все дело в том, что подорожали масло, мука, сахар. 

В целях экономии мясом лучше “закупиться“ до праздника. Продавцы не скрывают, что перед самой Пасхой накинут по несколько гривен. Стоимость килограмма свинины варьируется в пределах 100-140 грн, говядины - до 170 грн. 

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Яйца в 2020 году немного подешевели и стоят от 15 до 30 грн в зависимости от производителя. В прошлом году они были выше из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области. 

Цены в регионах Украины перед Пасхой

В Одесской области подорожало мясо и подешевела мука. Пасхальная корзина здесь обойдется в 449 грн. Во Львовской области самые дешевые яйца по 12 грн. Также относительно недорогая колбаса - по 80 грн за кг. Пасхальная корзина здесь стоит 459 грн.

Ранее сообщалось о том, сколько стоила пасхальная корзина в разных областях Украины в 2019 году.

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Теги: Пасха, пасхальная корзина, цена, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.04.2020, 13:05
Оценка:  0
гость
Приближается годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
гость  (аноним)  13.04.2020, 12:34
Оценка:  -1
гость
Х...у...й вам пейсатым за щеку, горите в аду вместе со своим песахом.
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