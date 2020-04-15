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В марте Малюська заработал в два раза меньше, чем заместитель

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Заработная плата министра юстиции в марте 2020 года составила 75 тыс грн.
Глава Министерства юстиции Украины
Глава Министерства юстиции Украины
Минюст / Facebook

Глава Минюста Денис Малюська заработал 75 тыс грн. Заместители министра получили от 36 до 152 тыс. Об этом сообщают Украинские Новости. 

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Мартовская заработная плата министра состояла из оклада (51 тыс грн), надбавки (10 тыс) и отпускных (6,6 тыс). Также в сумму включен перерасчет за февраль - 6,6 тыс грн. Чистая зарплата на руки после выплаты налогов составила 60 тыс грн.

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При этом первый замминистра Евгений Горовец заработал 64 тыс грн, Александр Банчук 60 тыс, а Валерия Коломиец - 151 тыс. 

“Зарплата Виталия Василика составила 66 тыс грн, Елены Высоцкой - 35 тыс, Андрея Гайченко - 56 тыс“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин упростил получение пособия в Центре занятости во время карантина.

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Теги: Денис Малюська, зарплата
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