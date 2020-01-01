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Украинцам, не имеющим счетчиков на газ, будут отказывать в субсидии - СМИ

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С повышением норматива потребления газа украинцам будет выгоднее устанавливать счетчики, а не платить согласно нормативу.
Украинцам, не имеющим счетчиков на газ, будут отказывать в субсидии - СМИ
Украинцам, не имеющим счетчиков на газ, будут отказывать в субсидии - СМИ
depositphotos.com

Министерство энергетики и окружающей среды предлагает повысить норматив потребления газа и при этом отказывать в субсидиях тем, кто откажется от установки газовых счетчиков. Об этом сообщает obozrevatel.com.

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По информации издания, новая инициатива Минэнерго направлена на то, чтобы украинцам было выгоднее устанавливать газовые счетчики, а не платить согласно нормативу.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Анатолия Копчуна, нормативы потребления газа в Украине действительно нужно пересматривать, но только после того, как у всех украинцев будет возможность получить счетчик, стоимость которого заложена в тарифе.

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“Мы платим за счетчик в тарифе на газ, а теперь должны еще и переплачивать, потому что нам не установили этот счетчик. В чем здесь логика для потребителей? Нормативы нужно повышать, не спорю. Но где усредненный анализ потребления от НКРЭКУ? Почему в постановлении ссылаются на оценки заинтересованной стороны - большой вопрос“, - отметил эксперт.

Напомним, что газ для потребителей без счетчиков может подорожать.

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Теги: газ, счетчики, субсидии, Минэнерго, тарифы
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