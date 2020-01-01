В Минэкономики озвучили сумму выплаченной помощи по безработице

На сегодня выплаты от государства получают более 430 тысяч безработных украинцев.

Украинцам, стоящим на учете в Государственной службе занятости, выплачено 1,3 млрд грн помощи по безработице. Об этом по итогам 100 дней работы правительства сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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По его словам, на сегодня выплаты от государства получают 430,4 тысяч безработных украинцев. При этом для сохранения существующих рабочих мест и поддержки бизнеса в условиях пандемии Кабмин начал программу поддержки по частичной безработице с фондом оплаты в 4,7 млрд грн.

“У нас было свое ноу-хау - это программа по частичной безработице, которая позволяет предприятиям не увольнять людей, а переждать время карантина и получать средства от государства“, - сказал Петрашко.

По словам чиновника, сначала принять участие в ней могли субъекты малого и среднего бизнеса. С июня оформить пособие по частичной безработице могут и физические лица-предприниматели, не имеющие наемных работников.

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“Это успешная программа. Теперь имеем 56 тысяч поданных пакетов документов от всех участников программы. Уже принято более 18,5 тысяч положительных решений для осуществления выплат 131 тысячи работникам“, - уточнил министр.

Петрашко также сообщил, что за период карантина через центры занятости работу нашли более 106 тысяч украинцев.

Напомним, что из-за карантина работу потеряли более полумиллиона украинцев.