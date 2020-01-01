В Украине появился новый вид мошенничества: Подробности

Иностранцам приходят фейковые требования от имени ГФС.

В Украине появился новый вид мошенничества. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, иностранцам присылают требования якобы от имени ГФС о необходимости уплаты задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

“Главным управлением собственной безопасности фискальной службы установлено, что в адрес Государственной фискальной службы Украины поступают электронные сообщения граждан других государств относительно получения последними требований, якобы от имени ГФС, об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею“, - говорится в сообщении.

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В ГФС сообщают, что служба не отправляет налоговые уведомления-решения, а также налоговые требования на электронные почтовые ящики физических лиц, в том числе граждан других государств.

Напомним, что Украинцев предупредили о новой “пирамиде“.