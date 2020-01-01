Медведчук указал в декларации оффшор с яхтой за $200 млн: Подробности

Саму яхту нардеп не задекларировал, что может быть нарушением антикоррупционного законодательства.

Медведчук указал в декларации оффшор с яхтой за $200 млн zagittya.com.ua

Народный депутат Виктор Медведчук указал в декларации оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance. Об этом сообщает Bihus.Info.

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По информации издания, ориентировочная стоимость судна - $200 млн. При этом саму яхту Медведчук не задекларировал, что может быть нарушением законодательства.

Одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance flickr.com

В декларации нардепа жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром оффшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний. Именно на эту компанию записана пятипалубная яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, предоставляющего услуги по отслеживанию судов.

В то же время на сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

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Издание напоминает, что, согласно Закону “О предупреждении коррупции“, народные депутаты должны указывать в декларации недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей.

“Исключение - имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности. Поэтому недекларирование рекордно дорогой яхты Медведчуком может стать основанием для проверки Назка и НАБУ“, - пишет издание.

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По его информации, 5-палубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра имеет бассейн 4х12 метров, расположенный на главной кормовой палубе. На судне могут размещаться 14 гостей и 22 членов экипажа. Также яхта оснащена лифтом.

Напомним, что народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко задекларировали годовой доход в более чем 323 миллиона гривен.