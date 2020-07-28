Налоговая служба подводит итоги декларационной кампании.

Телеведущие, футболисты, певцы: сколько заработали селебритиз в 2019 году depositphotos.com

Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

Читай также: Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах: Подробности

Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Согласно сообщению, публичными лицами по итогам 2019 года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн ​​грн.

Читай также: Комитет избирателей: Более половины фракции “Слуга народа“ - миллионеры

ТОП-рекордсменами шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов, являются:

телевизионная ведущая - 261,6 млн грн;

футболист - 24,5 млн грн;

певец - 15,3 млн гривен.

Напомним, что по итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тысяч украинцев задекларировали доходы в размере более 1 млн грн.