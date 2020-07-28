Телеведущие, футболисты, певцы: сколько заработали селебритиз в 2019 году
Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн грн. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.
Читай также: Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах: Подробности
Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.
Согласно сообщению, публичными лицами по итогам 2019 года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн грн.
Читай также: Комитет избирателей: Более половины фракции “Слуга народа“ - миллионеры
ТОП-рекордсменами шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов, являются:
- телевизионная ведущая - 261,6 млн грн;
- футболист - 24,5 млн грн;
- певец - 15,3 млн гривен.
Напомним, что по итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тысяч украинцев задекларировали доходы в размере более 1 млн грн.
Полная версия правил