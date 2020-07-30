ПриватБанк расширяет услугу выдачи налички в супермаркетах: Подробности

Доступ к наличным получают владельцы любой дебетовой карты всех украинских банков.

ПриватБанк в партнерстве с Mastercard с 1 августа расширяет возможности услуги “Деньги на кассе“ - получение денег с банковских карточек на кассах торговых точек. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, теперь снять наличные можно будет также в POS-терминалах ПриватБанка на кассах супермаркетов “Сильпо“, “Фора“ и Varus.

“Удобный и быстрый доступ к наличным средствам на кассе торговой точки - без необходимости искать банкомат - получают владельцы любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) и других украинских банков различных платежных систем“, - говорится в сообщении.

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В ПриватБанке уточнили, что для того чтобы снять наличные на кассе торговой точки, необходимо только оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

“Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных“, - пояснили в банке.

Напомним, что с начала 2020 года украинцы стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками, сообщили в ПриватБанке.