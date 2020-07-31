Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы уже получили больше 10 млн грн больничных из-за COVID-19

Комментариев: 0
Больше всего листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области.
Украинцы уже получили больше 10 млн грн больничных из-за COVID-19
Украинцы уже получили больше 10 млн грн больничных из-за COVID-19
depositphotos.com

Фонд социального страхования Украины на данный момент принял на оплату больничные листы, выданные по причине изоляции в связи с COVID-19, на сумму более 10 млн грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читай также: Известно, сколько нардепов взяли больничный из-за COVID-19

Согласно сообщению, больше всего листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области - выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 млн грн.

"Каждое лицо в случае контакта с больным коронавирусом имеет право получить лист нетрудоспособности для изоляции с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины", - говорится в сообщении.

Читай также: Карантин помешал внедрению электронных больничных - Минздрав

В Фонде также уточнили, что выплата пособий в случае изоляции осуществляется ФССУ за счет финансовой помощи, выделенной из фонда борьбы с COVID-19 согласно постановлению правительства.

Напомним, что среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности в Украине в первом полугодии 2020 года составил 321,23 гривны.

Поделись:
Теги: больничный, соцстрахование, COVID-19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь