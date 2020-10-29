Что нужно знать работающим украинцам для получения денег за время болезни.

Больничные в Украине: Сколько платят и как оформить fastiv-region.gov.ua

По состоянию на 7 октября с начала 2020 года Фонд социального страхования профинансировал украинцам больничные на сумму в 7 млрд грн. При этом в общей сложности граждане провели на больничных около 21,5 млн дней.

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При этом необходимо помнить, что размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Что нужно знать для получения больничных в Украине и как они рассчитываются - в нашем материале.

Как оформить больничный

Больничный лист является доказательством временной нетрудоспособности работника предприятия. Выдает документ медучреждение, куда обращался больной. Сделать это нужно в первый же день недомогания.

Работник вызывает участкового врача на дом или сам обращается в поликлинику по месту жительства. В случае лечения в стационаре датой открытия больничного листа считается время госпитализации. Прописка роли не играет.

Выдают больничный на срок от одного до пяти дней. Если за этого время состояние не улучшилось, то больничный лист могут продлить еще на пять дней. Максимально допустимая продолжительность - 1 год. Длительность больничного листа зависит от состояния больного и врачебных предписаний по реабилитации.

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Сумма больничных

Выплаты в связи с временной потерей трудоспособности осуществляет Фонд социального страхования, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления инвалидности. При этом первые пять дней финансируются за счет средств работодателя.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, или в случае самоизоляции от COVID-19 под контролем независимо от стажа;

60% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - страховой стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством, а также медицинским работникам в случае самоизоляции от COVID-19 под контролем независимо от продолжительности стажа.

Среднедневная заработная плата исчисляется путем деления зарплаты за 12 календарных месяцев, на которую начислен ЕСВ, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.

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Пример расчета больничных

Гражданин Иванов И.И. болел с 15.02.2019 по 25.02.2019. За расчетный период (февраль 2018 года - январь 2019 года) ему начислено 106 тыс грн зарплаты согласно окладу. Страховой стаж работника составляет 5 лет 9 месяцев (процент оплаты больничного - 70%). Не отработанных по уважительным причинам дней в расчетном периоде не было.

Определяем среднедневную зарплату:

106000 грн : 365 к.дн. = 290,41 грн.

Определяем сумму больничных за счет средств работодателя:

290,41 грн × 5 к.дн × 70%. = 1016,44 грн.

Исчисляем сумму больничных за счет средств Фонда социального страхования Украины:

290,41 грн × 6 к.дн. × 70% = 1219,72 грн.

Следовательно, общая сумма пособия составит:

1016,44 грн + 1219,72 грн = 2236,16 грн.

Больничные во время карантина

Получить больничный может лицо, которое временно отстранено от работы во время карантина. Однако это касается только ситуаций, когда его работа связана с обслуживанием населения в случае, если это лицо контактировало с инфекционно-больным человеком и является бактерионосителем, и если его нельзя перевести на другую работу.

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Выдается документ врачом-инфекционистом или врачом-терапевтом. Финансовая помощь за счет Фонда социального страхования в таких случаях предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

На время самоизоляции под медицинским контролем Фонд компенсирует 50% заработка. Также предоставляется право на получение пособия по временной нетрудоспособности лицам, находящимся в специализированных учреждениях здравоохранения.

Напомним, что по состоянию на конец сентября 2020 года Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок 20 тысячам застрахованных лиц, в том числе 5 тысячам медиков, которые находились на самоизоляции.