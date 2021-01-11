Декретные выплаты: Сколько получили украинцы в 2020 году

На финансирование помощи в связи с беременностью и родами выделено на 400 млн грн больше, чем в 2019-м.

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В 2020 году Фонд социального страхования Украины направил на финансирование помощи в связи с беременностью и родами 4,9 млрд грн. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

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Отмечается, что это почти на 0,4 млрд гривен больше, чем за 2019 год, а финансирование осуществляется Фондом в полном объеме.

Указанная помощь предоставляется Фондом социального страхования Украины трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в отпуске по беременности и родам.

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"В общих случаях продолжительность отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 1 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла за основу проект изменений в законодательство относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.