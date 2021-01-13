Как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в мире и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности.

"Минималка" в разных странах: Как пандемия повлияла на доходы граждан depositphotos.com

Украина является одним из мировых лидеров по уровню повышения с 1 января 2021 года минимальной заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом Picodi.com на основе анализа ситуации в 56 странах, в которых существует установленная правительством “минималка“.

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Отмечается, что в исследовании рассматривались “суммы нетто“ - то есть те деньги, которые работник реально получает на руки.

Так, треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них - Армения, Азербайджан, Эстония и США.

“Самый большой рост “минималки“ мы зафиксировали в Украине: с 1 января 2021 года “чистая“ минимальная зарплата выросла на 27% по сравнению с прошлым годом (3 802 грн против 4 830 грн). Это первое место среди 56 стран. Однако в пересчёте на доллары зарплата остается одной из самых низких ($171). В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%“, - говорится в материале.

Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Хоть минимальная оплата труда в этой стране не изменилась, но из-за повышения страховых взносов “чистая“ зарплата уменьшилась с прошлого года.

"Минималка" в разных странах: Как пандемия повлияла на доходы граждан Picodi.com

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Также авторы исследования сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Так, стоимость такой корзины в Украине на начало 2021 года составляет 1 724 грн, что на 7,82% больше, чем год назад.

“Сформированная нами продуктовая корзина составляет 35,7% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 42,1%. Получается, что в Украине рост минимальной зарплаты опередил рост цен“, - отмечают авторы исследования.

"Минималка" в разных странах: Как пандемия повлияла на доходы граждан Picodi.com

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Кроме того, авторы выяснили, где можно прожить на минимальную оплату труда. Согласно их данным, как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен на продукты к “минималке“ отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда.

В этом рейтинге Украина с результатом 35,7% занимает 40 место среди 56 стран. Позади Украины расположились среди прочих Беларусь, Молдова, Казахстан, Россия.

"Минималка" в разных странах: Как пандемия повлияла на доходы граждан Picodi.com

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“В таких странах, как Узбекистан и Нигерия, официальная минимальная оплата труда не позволяет купить самый скромный набор продуктов“, - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине выросла на 20% - с 5 до 6 тыс грн. Следующее повышение, согласно госбюджету, запланировано на 1 декабря. Из-за повышения “минималки“ возрастет также единый социальный взнос: минимальный - до 1 320 грн, максимальный - до 19 800 тыс грн.