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В Украине стремительно дорожает интернет

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Стоимость интернета может составить 250 гривен в месяц.
В Украине дорожает интернет
В Украине дорожает интернет
depositphotos.com

Готовится  очередная волна подорожания итернет-услуг.  Компании поэтапно будут реализовывать этот процесс. Примерная цена, на которой может остановиться рост тарифов, - около 250 гривен за 100 мегабит.

Об этом сообщают Вести.

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Замдиректора провайдера NetAssist Сергей Чумак объяснил, что повышение тарифов будет проводится постепенно, при этом  до нового года цены вырастут минимум на 20, а в среднем на 40 гривен. Компании будут стараться сохранить лояльность своих клиентов, поэтому растянут повышение по времени.

Обычно быстрее всего растет абонплата в больших городах  - Киеве, Харькове, Мариуполе. Это оправдано, ведь и затраты на операционную деятельность у операторов здесь выше, чем в небольших городах. Кстати,  жители сел всегда вынуждены дорого платить за интернет, потому что там используется дорогостоящее подключение по оптике.

Ранее сообщалось о том, как украинцев обманывают в интернете.

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Теги: цены на интернет, тарифы на интернет, подорожание интернет-услуг
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