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Монетизация субсидий: Как экономные украинцы могут получить 700 гривен

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В Украине второй год подряд проводится монетизация субсидий.
Подать соответствующую заявку нужно до 1 сентября
Подать соответствующую заявку нужно до 1 сентября
depositphotos.com

В Украине второй год подряд будут монетизировать сэкономленные субсидии. Правда, это касается лишь тех граждан, у которых есть индивидуальное отопление, счетчики и отапливают они жилье газом или электроэнергией.

Об этом сообщает ТСН.

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До 1 июля предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо-, и электроснабжению в бумажном и электронном виде предоставили подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отследить в своей платежке или же можно обратиться к поставщику газа или электроэнергии.

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Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях “Укрпочты“, субсидиант осуществляет самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. При этом в городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения, а в сельской местности – через банки или почту по выбору получателя. 

Ранее сообщалось о том, что субсидии будут начислять по новым правилам.

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Теги: монетизация субсидий, монетизация субсидий украина, как подать заявку
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