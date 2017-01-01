Монетизация субсидий: Как экономные украинцы могут получить 700 гривен

В Украине второй год подряд проводится монетизация субсидий.

В Украине второй год подряд будут монетизировать сэкономленные субсидии. Правда, это касается лишь тех граждан, у которых есть индивидуальное отопление, счетчики и отапливают они жилье газом или электроэнергией.

Об этом сообщает ТСН.

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До 1 июля предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо-, и электроснабжению в бумажном и электронном виде предоставили подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отследить в своей платежке или же можно обратиться к поставщику газа или электроэнергии.

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Открытие счета в банке, как и выбор самого уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях “Укрпочты“, субсидиант осуществляет самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. При этом в городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения, а в сельской местности – через банки или почту по выбору получателя.

Ранее сообщалось о том, что субсидии будут начислять по новым правилам.