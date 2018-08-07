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Как работает вокзальная мафия в Украине или почему нет билетов на поезда

Комментариев: 1
Свободные места пропадают, едва появившись в продаже.
При покупке билетов через посредников украинцы переплачивают на 30%
При покупке билетов через посредников украинцы переплачивают на 30%
Getty Images

В разгар сезона отпусков для туристов практически невозможно выехать в популярных направлениях – на юг или запад Украины. Билетов на поезда нет ни в кассах, ни в интернете – даже в первый день продаж. Пассажиры жалуются, что этот ажиотаж искусственный.

Об этом сообщает Сегодня.

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Оксана попыталась забронировать билеты онлайн за 45 дней до начала отпуска. Охоту начала за пять минут до старта продаж, но билетов не оказалось. О похожих случаях в комментариях на официальной странице Укрзализныци сообщают сотни пассажиров.

По легенде, корреспонденту нужны билеты во Львов – сразу четыре, для компании. За покупкой отправились на вокзал. В кассе ожидаемо сообщили, что билетов до Львова нет – ни на дату, о которой просили, ни на следующий день. 

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Но, как только корреспондент отошел от кассы, к нему обратилась женщина с заманчивым предложением – оформить билеты дороже, чем они продаются в кассе. При чем сразу с фамилией покупателя. Выяснить у перекупщицы, как именно работает эта схема, не удалось – “предприимчивую“ даму спугнули.

Эксперт общественной организации Европатруль Вячеслав Коновалов уверяет, что в результате пассажиры переплачивают за билет от 30 до 100%.

Как работает система онлайн-бронирования, и действительно создается искусственный дефицит, Укрзализныця не отвечает уже неделю. 

Ранее сообщалось о том, что в 2016 году убытки Укрзализныци от коррупции составили миллиард гривен.

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Теги: укрзализныця, поезд, переплата, нет билетов
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Комментариев (1)
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прям эксперт  (аноним)  07.08.2018, 12:30
Оценка:  0
прям эксперт
Ой блин, ну сколько можно ... Каждый год одно и то же. Ну , допустим там процентов 5 билетов и мутят левыми схемами, но основу же берут реально люди онлайн. Да, вот так вот ждут когда появятся в продаже и сразу выкупают!
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