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Штрафы за травлю: Сколько будут "стоить" издевательства над одноклассниками

Комментариев: 2
Каждый пятый ребенок считает конфликты и травлю нормальными.
По новым правилам, задир хотят штрафовать на 850 грн
По новым правилам, задир хотят штрафовать на 850 грн
depositphotos.com

В конце прошлой недели в Минобразования озвучили пугающую цифру - в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга - избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе.

Об этом сообщает Сегодня.

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Над решением проблемы работают  в парламенте  - группа нардепов зарегистрировала законопроект о противодействии буллингу. В первую очередь это понятие закрепляется в законодательстве как “моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу и подчинить человека своим интересам“. Также планируется ввести штрафы конкретно за травлю, которых сейчас нет. К слову, родителей одесских подростков, избивших ровесницу, оштрафовали на 51 грн по статье “невыполнение обязанностей по воспитанию детей“.

По новым правилам, задир хотят штрафовать на 850 грн. Если же в буллинге участвовал несовершеннолетний, то этот штраф придется оплатить его родителям. При повторном нарушении закона штраф увеличится до 3400 грн. Директора школ должны будут утверждать планы противодействия буллингу в школах и следить за их выполнением. Эти планы, а также данные учеников-задир планируют публиковать на сайте школы. При этом самих учителей обяжут сообщать о буллинге, свидетелем которого они стали. За умалчивание им грозит штраф до 1700 грн.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают суррогатные мамы в Украине.

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Теги: украина, травля, школа, штрафы
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Комментариев (2)
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АБАМЧУК    14.08.2018, 16:53
Оценка:  0
АБАМЧУК
йыпод

жбрмсвву
гость  (аноним)  14.08.2018, 16:11
Оценка:  0
гость
850 грн!!!??? - "серьёзный" штраф!!! для реального решения проблемы - минимум должнен быть 18 850 грн.!!! а если нет таких денег у родителей - на хоз.работы пока не отработают эти деньги чтоб руки-ноги отпадали от усталости,тогда поймут как своих детей воспитывать!!!
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