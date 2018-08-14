Штрафы за травлю: Сколько будут "стоить" издевательства над одноклассниками

Каждый пятый ребенок считает конфликты и травлю нормальными.

В конце прошлой недели в Минобразования озвучили пугающую цифру - в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга - избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе.

Об этом сообщает Сегодня.

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Над решением проблемы работают в парламенте - группа нардепов зарегистрировала законопроект о противодействии буллингу. В первую очередь это понятие закрепляется в законодательстве как “моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу и подчинить человека своим интересам“. Также планируется ввести штрафы конкретно за травлю, которых сейчас нет. К слову, родителей одесских подростков, избивших ровесницу, оштрафовали на 51 грн по статье “невыполнение обязанностей по воспитанию детей“.

По новым правилам, задир хотят штрафовать на 850 грн. Если же в буллинге участвовал несовершеннолетний, то этот штраф придется оплатить его родителям. При повторном нарушении закона штраф увеличится до 3400 грн. Директора школ должны будут утверждать планы противодействия буллингу в школах и следить за их выполнением. Эти планы, а также данные учеников-задир планируют публиковать на сайте школы. При этом самих учителей обяжут сообщать о буллинге, свидетелем которого они стали. За умалчивание им грозит штраф до 1700 грн.

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