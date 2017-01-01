Контроль на дорогах: Какие штрафы грозят украинским водителям

В Украине ужесточился контроль на дорогах. Нарушителей скоростного режима "ловят" при помощи TruCam .

В Украине спустя несколько лет вернули контроль скоростного режима. Полицейские будут “ловить“ нарушителей при помощи радаров. В случае превышения скорости более чем на 20 км/ч от разрешенной штраф составляет 255 грн, более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Об этом сообщает Сегодня.

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Фото- и видеофиксацию в Украине уже вводили. Впервые на украинских дорогах “трукамы“ появились в 2010 году, но в 2014-м их запретили из-за ликвидации ГАИ и скандалов с сертификатами. Сейчас, по неофициальным данным, их число не превышает 200 штук на всю страну, а в столице — не более десятка. По состоянию на то время за каждый такой прибор было заплачено по 11 тыс. долл.

Украинцы отвыкли от контроля на дорогах

Практически три года на украинских дорогах не было контроля за скоростным режимом. В 2015-м в стране ликвидировали ГАИ и только в 2017-м вместо нее создали Дорожную полицию. Однако новые полицейские не могли останавливать водителей за превышение скорости – не было чем фиксировать нарушение.

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Теперь полицейским выдали старые радары TruCAM. Чтобы свыкнуться с контролем на дорогах, водителям дали неделю – полицейские останавливали машины, но не штрафовали, а предупреждали. Но с 16 октября предупреждать перестали.

Правда, пока что у полицейских всего 25 сертифицированных радаров на всю страну. Их будут использовать на самых аварийных дорогах в Киеве и 13 областях. Обязательным при этом будет наличие предупреждающего знака о проведении фото- или видеофиксации и размещения радара у служебного автомобиля патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками синего цвета.

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Возвращение “трукамов“ – только первый шаг. Кабмин расширил перечень технических средств, которыми можно измерять скорость на дорогах. Поэтому следующий шаг – внедрение устройств в патрульных автомобилях, а также автоматических камер фото- и видеофиксации на дорогах.

Что еще поменялось на дорогах с начала года?

Новые правила фото- и видеофиксации нарушений стоянки и парковки. Полицейскому достаточно будет сфотографировать машину нарушителя и оставить уведомление о штрафе на лобовом стекле. Кроме полиции штрафовать смогут и инспекторы парковки. Чтобы выписать штраф, достаточно будет сфотографировать автомобиль с двух ракурсов, на фото должны отображаться время и GPS-данные места. После инспектор по парковке делает запрос в Единственный госреестр транспортных средств о собственнике авто и вносит его данные в постановление об административном правонарушении.В сообщении для водителя будут указаны причины штрафа и ссылка на сайт. На этом сайте будет размещена подробная информация о нарушении и порядке оплаты штрафа. Если водитель заплатит штраф в течении 10 дней, то получит скидку в 50%. Если не заплатит за 10 дней, тогда сообщение пришлют на домашний адрес. Если водитель будет игнорировать штраф 30 дней – сумма удвоится. Водителям, которые припаркуются на парковке и не заплатят за нее, придется заплатить штраф в 20-кратном размере от тарифа на парковку за каждый час. За парковку на местах для инвалидов – штраф в 30-кратном размере.

Штраф за не пристегнутый ремень – 850 гривен. 18 сентября парламент поддержал законопроект 8492, который предусматривает увеличение штрафов за игнорирование ремня безопасности в автомобиле более чем в 16 раз – с 51 грн до 850 грн.

Ранее сообщалось о том, насколько подорожает парковка в Украине.

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