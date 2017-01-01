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Сколько стоят самые ходовые "евробляхи"

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Оказывается, приобрести подержанный автомобиль на еврономерах за 2 тысячи долларов можно.
Украину наводнили "евробляхи"
Украину наводнили "евробляхи"
olx.ua

В Украине пользуются большим спросом б/у авто на еврономерах. Все дело в низкой стоимости этих авто. Сколько реально стоят “евробляхи“ – читайте далее.

Об этом сообщает Автоцентр.

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За большой и стильный седан BMW 525 (2001 года) просят 1900 евро, а более новая (2005 год) двухлитровая BMW 3-Series предлагается за 4300 евро. Седан Chevrolet Cruze 2009 года стоит 3800 евро. За 3 тыс. предлагают Skoda Octavia A52005 года выпуска.

Для практичных – универсал Peugeot 407 SW 2007 года за 2650 евро или Ford Focus2012 года почти за 6000 евро. А самые хозяйственные автомобилисты обратят внимание на Volkswagen Passat Variant 2008 года за 4,5 тыс.

Ранее сообщалось о том, какие штрафы грозят украинским водителям.

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