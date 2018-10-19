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Сколько денег задолжали украинцы за "коммуналку" - инфографика

Комментариев: 2
Киевляне платят "наперед", а среди наибольших должников значится Луганская область.
Долги украинцев за "коммуналку" растут
Долги украинцев за "коммуналку" растут
depositphotos.com

В Украине стартовал новый отопительный сезон. Несмотря на это, еще не все украинцы рассчитались с долгами за прошлый. В общем, сумма долга составляет 34,5 млрд грн. Какие области задолжали больше всего – читайте далее.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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За отопление у населения накопился долг в 10,4 млрд грн (+40,5%), за содержание домов и придомовых территорий – 4 млрд грн (+29%), за холодное водоснабжение и водоотведение – 2 млрд грн (+38,1%), за электроэнергию – 3,9 млрд грн (+11,4%) и за вывоз мусора – 0,5 млрд грн (+25%).

Уровень оплаты населением коммуналки по регионам отличается весьма ощутимо. Киевляне оплачивают коммунальные услуги на 106%, то есть часть жителей столицы платит наперед, чтобы легче было покрывать выплаты во время отопительного сезона. Но и долг киевлян перед коммунальщиками один из самых больших по стране – 3,7 млрд грн.

Сколько денег задолжали украинцы
Сколько денег задолжали украинцы
slovoidilo.ua

Дальше по дисциплинированности оплаты идут жители Хмельницкой области, которые погашают оплату на 99,4% (долг составляет 398,2 млн грн), Львовский – 99,2% (1,8 млрд грн), Ровненской – на 98 5% (126,1 млн грн).

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Самая плачевная ситуация со своевременной выплатой коммунальных платежей в Луганской области, где население рассчиталось на 68,2%, а долги накопились уже на 1,2 млрд грн. Второй с конца идет Ивано-Франковская область, где люди рассчитались на 76,9%, а долгов – на 247,6 млн грн. Третья среди аутсайдеров – Черновицкая область, где население оплатило коммуналку на 79,6% и задолжало 299,2 млн грн.

Ранее сообщалось о том, как в Украине монетизируют субсидии.

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Теги: украина, коммуналка, долги по коммуналке
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.10.2018, 18:34
Оценка:  +1
гость
18:22 Будешь платив как миленький не фиг тут понты кидать. Ещё и умолять будешь чтоб деньги взяли. На скакали скоты теперь кушайте не обляпайтесь)))). А не будешь платить хату заберут и не вякнишь шавка подзаборная.
Курилы-Япония    19.10.2018, 18:22
Оценка:  0
Курилы-Япония
Пришла платежка на коммуналку. С какого-то Х! нарисовали 200 кВт эл.ен. на человека всему дому и пох счетчики! Узколобый кЛичко решил раскидать чей-то долг на всех? Так легче чем разбираться с должниками и бухгалтерией Киевэнерго. Платить ваЩе не буду.
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