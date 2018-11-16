Проблемные авто на рынке Украины: Как вычислить

Что такое б/у схемы и как их обойти.

В Украине продажа поддержанных автомобилей за прошедший год выросла на 29%, это 17 тыс машин. Из них 6800 из салонов, 10,2 тыс – это б/у импорт, а все остальное приходится на внутренние продажи. Данные о продаже по доверенности проверить практически невозможно.

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Как можно обезопасить себя при покупке поддержанной машины, рассказал Минфин.

“Продают ворованные машины, двойников, после ДТП и пожара под видом “не битых и не крашеных“, — рассказал Олег Омельницкий, глава компании Autoconsulting.

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Любимые марки машин мошенников – это Volkswagen, они сейчас популярнее всего. На втором месте Renault (около 1400 шт), на третьем — Skoda (около 1000 шт). Также в пятерке Ford (690 шт) и Nissan (579 шт).

Не обошли вниманием и дорогие авто, где самые “ходовые“ Mercedes, BMW, Lexus, так как на них можно заработать большую сумму.

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Машины продают с помощью “двойников“. То есть на “чужих“ номерах или документах. Они могут быть ворованные авто с Европы, которые “оснащают“ украинскими номерами и техпаспортом такой же марки машины, которая попала в ДТП или просто не на ходу.

Ездить на ней можно, но до первой тщательной проверки полицейских.

Могут обмануть и с помощью “конструктора“ авто. То есть собирают машину из нескольких частей других машин.

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“Часто продаются авто после так называемой “модификации“. То есть это даже не одна машина, а соединенные вместе части нескольких разных иномарок, причем, сварены эти запчасти в гаражных условиях. Такие авто элементарно опасны“, — говорит Олег Омельницкий.

Проверить это можно с помощью VIN- номера из 17 цифр. Он должен быть продублирован на раме передней двери, возле ветрового стекла, на руле, внутреннем своде колеса и на двигателе. Все номера должны совпадать с номером в техпаспорте.

Но даже если сверить все номера, то это не гарантия безопасности.

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“Это возможно сделать через базы сервисных центров МВД, а они закрыты для рядовых граждан. Как показывает практика, зря. Там нет никакой секретной информации, а вот если бы эти базы сделали общедоступными, случаев мошенничества стало бы намного меньше“, — считает Ростислав Кравец.

Проверка номеров в прошлом году выявила 1200 таких случае, хотя их может быть больше. Машины, которые продают по доверенности, без оформления на себя, не проверяют.

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Ворованные автомобили – это старая схема получения денег от продажи поддержанной машины. Сбывают их вместе с поддельными документами на нереальное авто или на “двойников“ (то есть на другое транспортное средство).

Угоняют примерно 14-15 машин в день, а на первое полугодие 2018 эта цифра составила 2,7 тыс машин.

Еще одной схемой является продажа авто, которое неправильно вывели из-под банковского залога. Об этом узнают уже после получения судебного уведомления или постановления о конфискации.

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“На рынке еще достаточно много машин, которые были куплены в кредит на волне массовой выдачи таких займов. И часть из них проблемные - то есть собственники за них платить не могут или не хотят. Поэтому ищут различные способы незаконно вывести транспортное средство из списка залогового имущества и продать, — поделился Ростислав Кравец. - Обращаются многие водители, которые попали на такую схему. Некоторые из них, казалось бы, приобрели авто вполне легально: на специальных площадках по реализации банковского залогового имущества. Но потом оказывается, что авто были выведены из залогового списка незаконно, нередко это делают за деньги сами банковские работники“.

Самый надежный и единственный способ вычислить “проблемную“ машину – это переоформить его на свое имя еще на этапе покупки.

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Авто проверяется как по специальным базам, так и с помощью эксперта. Стоит это около 1,5-2 тыс грн.

“Если авто перерегистрировали, но пропустили обман, владелец сможет хотя бы судиться с Нацполицией и рассчитывать на разрешение дела в свою пользу и получение компенсации. Но если проблемное авто куплено по доверенности, можно остаться и без машины, и без денег“, — говорит Кравец.

Он также предлагает МВД открыть базу данных, и заключает, что 99% схем были бы предотвращены. А пока этого нет, можно проверить и через официальные дилерские центры новых авто.

Ранее сообщалось, что мошенники по-новому сбывают краденные авто и “евробляхи“.