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Сколько денег заработал Порошенко и сотрудники АП в октябре-2018

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Петр Порошенко в октябре заработал 28 тысяч гривен.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

В октябре Петр Порошенко заработал меньше всех – 28 тысяч гривен. Все эти деньги президент направит на благотворительность. Об этом сообщает Слово и Дело.

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Самую высокую заработную плату в АП получил ее глава Игорь Райнин (53 178 гривен). В эту сумму вошли 18 тысяч гривен оклада, 25 тысяч 920 гривен надбавок и 9 тысяч 257,74 гривны других выплат (премия, индексация и т. д.).

Заместитель главы АПУ Валерий Кондратюк заработал 49 тысяч 188 гривен. Его оклад составил 15 тысяч гривен, надбавки – 24 тысячи 810 гривен, другие выплаты – 9 тысяч 377,74 гривен.

Сколько заработали президент и сотрудники АП в октябре-2018
Сколько заработали президент и сотрудники АП в октябре-2018
slovoidilo.ua

Ранее сообщалось о том, что Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро

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Теги: петр порошенко зарплата, сколько зарабатывают в ап, зарплаты в администрации президента, зарплата президента
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