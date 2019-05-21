Из Киева запустили два лоукост-рейса в Грецию
Авиакомпания Wizz Air запустила регулярные рейсы из украинской столицы в Афины и Салоники.
Лоукост-авиакомпания Wizz Air с 20 мая запустила рейсы из Киева в Афины и Салоники. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
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Первый полет из Киева в Салоники авиакомпания совершила с 166 пассажирами на борту, а 21 мая состоялся первый рейс в Афины со 162 пассажирами.
В Wizz Air сообщили, что перелеты будут регулярными - два раза в неделю. Цены на самолет до Афин и Салоник стартуют от 39,99 евро/829 грн.
Ранее сообщалось, что авиарейс Киев-Ужгород перезапустят с июня. Полеты будут выполняться три раза в неделю - понедельник, среда, пятница и без пересадки во Львове.
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