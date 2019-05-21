Из Киева запустили два лоукост-рейса в Грецию

Лоукост-авиакомпания Wizz Air с 20 мая запустила рейсы из Киева в Афины и Салоники. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Первый полет из Киева в Салоники авиакомпания совершила с 166 пассажирами на борту, а 21 мая состоялся первый рейс в Афины со 162 пассажирами.