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Из Киева запустили два лоукост-рейса в Грецию

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Авиакомпания Wizz Air запустила регулярные рейсы из украинской столицы в Афины и Салоники.
Wizz Air запустила новые рейсы из Киева
Wizz Air запустила новые рейсы из Киева
Wizz Air / Facebook
Лоукост-авиакомпания Wizz Air с 20 мая запустила рейсы из Киева в Афины и Салоники. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. 

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Первый полет из Киева в Салоники авиакомпания совершила с 166 пассажирами на борту, а 21 мая состоялся первый рейс в Афины со 162 пассажирами.

В Wizz Air сообщили, что перелеты будут регулярными - два раза в неделю. Цены на самолет до Афин и Салоник стартуют от 39,99 евро/829 грн.       
 
Ранее сообщалось, что авиарейс Киев-Ужгород перезапустят с июня. Полеты будут выполняться три раза в неделю - понедельник, среда, пятница и без пересадки во Львове.
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Теги: Киев, Греция, авиаперелет, Wizz air, Афины, авиаперевозки
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гость  (аноним)  21.05.2019, 13:53
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дайте знать, кто найдет рейсы по цене 829грн в Салоники! меньших цен на сайте как 2299грн туда и 2009грн обратно я в упор не вижу...
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