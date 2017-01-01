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В ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в суд США

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Банк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками.
Приватбанк подал иск на Коломойского в суд США
Приватбанк подал иск на Коломойского в суд США
privatblog.com.ua

ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в суде штата Делавэр (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба банка. 

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Как отмечается в сообщении, ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США.

Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками. 

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Целью этих схем было "завладение активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам", отмечается в сообщении.

В ПриватБанке напоминают, что будут обращаться и суды других стран для привлечения своих бывших собственников и связанных с ними лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку.

Ранее сообщалось, что Приватбанк подал иск на Коломойского в суд США. Иск против Коломойского подали 21 мая. Сейчас отсутствует какая-либо информация о сроках его рассмотрения.

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Теги: США, суд, Коломойский, ПриватБанк, убытки
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